Bloomberg: LIPO-Technologie für dünnere Displayränder soll auch fürs iPad genutzt werden

Das iPhone 15 Pro wird in diesem Jahr dünnere Displayränder aufweisen, hier wird ein minimaler Rand mit 1,5 Millimeter übrig bleiben, beim aktuellen Pro-Modell sind es 2,2 Millimeter. Wie schon bei der Apple Watch setzt Apple auf das sogenannte „Low-Injection-Pressure-Over-Molding“, kurz LIPO genannt.

Und während die Technologie dieses Jahr für das neue Pro-iPhone genutzt wird, soll Apple die LIPO-Technologie danach auch für das iPad nutzen. Mark Gurman von Bloomberg schreibt:

In diesem Jahr werden zwei der größten Änderungen an der 15er-Reihe Apple näher an das Traum-iPhone heranbringen. Die Standard-iPhone-15-Modelle tauschen die Noch gegen die Dynamic Island ein, während die Pro- und Pro-Max-Displays mit einer neuen Technologie hergestellt werden: Low-Injection-Pressure-Over-Molding oder „LIPO“, wie es Apple-intern genannt wird.

Dieses neue Verfahren lässt den Rand um das Display auf 1,5 Millimeter schrumpfen (von etwa 2,2 Millimetern bei aktuellen iPhones). LIPO wurde erstmals bei der Apple Watch Series 7 eingesetzt, um die Ränder dieses Geräts dünner zu machen und die Größe des Displays zu erhöhen. Angeblich plant Apple, die Funktion auch auf das iPad zu übertragen.