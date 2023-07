Twitter: iPhone- und iPad-Update tauscht Vogel-Icon gegen „X“ aus

Zu Beginn der letzten Woche hatten wir bereits über die Pläne des neuen Twitter-Chefs Elon Musk berichtet, das soziale Netzwerk mit dem Vögelchen durch ein schnödes „X“ zu ersetzen. Während Musk angekündigt hatte, Twitter in „X“ umbenennen zu wollen, ist dieser Schritt nun, eine Woche später, umgesetzt worden.

Das Icon der iOS-App von Twitter (App Store-Link) erstrahlt nicht mehr im gewohnten Blau-Weiß inklusive des kleinen Vogel-Icons, sondern wurde nun mit einem weißen Buchstaben „X“ vor einem schwarzen Hintergrund umgestaltet. Auch der Name der App wurde von „Twitter“ zu „X“ geändert. Twitter für Android wurde schon zuvor mit dieser Änderung versehen.

Ganz abgeschlossen scheint der Wechsel zu „X“ allerdings noch nicht zu sein: Alle Erwähnungen von Twitter Blue wurden noch nicht mit einem X versehen. Auch die Startseite von Twitter Spaces wurde noch nicht verändert. Twitter Blue oder X Black – oder wie auch immer das Abo nun heißen wird – enthält weitere sieben X-Symbol-Versionen in verschiedenen Farben und Designs, die mit dem Dienst freigeschaltet werden.

Im Hinblick auf die Features der App macht die Änderung keinen Unterschied. Wer nicht allzu viel Zeit mit dem sozialen Netzwerk verbringt, wird wohl schlussendlich durch das aktuelle App-Update von der Umbenennung von Twitter in X erfahren. Die Mac-App von Twitter bzw. X hat noch keine Aktualisierung spendiert bekommen, hier erstrahlt alles noch in altem blau-weißen Glanz. Wer die letzte Version von Twitter samt Vogel-Icon nicht verlieren möchte, hat lediglich die Chance, die automatischen Updates für Apps in den Einstellungen („App Store“ → „App-Updates“) deaktivieren, um die Aktualisierung auf die „X“-App zu verhindern.