Anker Kabel Management: Magnetische Kabelhalterung mit 5 Clips startet in Kürze

Bei mir Zuhause habe ich ein Multiport-Ladegerät hinter der Couch liegen. Wenn es im Einsatz ist, liegt es auch mal gerne auf der Kopfablage. Wirklich zufrieden bin ich mit der Lösung nicht. Eine neue und gute Lösung kommt jetzt aus dem Hause Anker.

Das Anker Kabel Management bietet fünf magnetische Clips für Kabel an. Ist das Kabel einmal eingeklemmt, kann man das Kabel samt Clip abnehmen und nutzen und später wieder per Magnet auf dem Organizer platzieren. Diese Lösung spricht mich sofort an.

Die Halterung mit den Clips wird einfach per Klebestreifen aufgebracht und klebt laut Anker auf Holz, Marmor, Metall, Glas und mehr. Der Organizer kann bis zu 10 Mal problemlos umgeklebt werden. Dabei muss die Klebefläche gereinigt werden.

Aktuell ist das neue Produkt als „Derzeit nicht lieferbar“ gekennzeichnet, soll aber in den nächsten Wochen starten. Der Preis wird mit 12,99 Euro ausgeschrieben. Wenn die Halterung mit den Magnetclips erhältlich ist, sagen wir noch einmal Bescheid.