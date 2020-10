MagSafe in der Kritik: Magnete könnten etwas stärker sein

Mit dem iPhone 12 lässt Apple MagSafe aufleben. Das neuste Smartphone hat einen Magnetring integriert, um nicht nur das neue MagSafe-Ladegerät magnetisch anziehen zu können, sondern auch reichlich Zubehör. Die Drittanbieter haben sicherlich schon mit der Produktion angefangen.

Nachdem nun die ersten Testberichte online sind und auch wir MagSafe schon ausprobieren konnten, gibt es ein erstes, bescheidenes Fazit. Während das geschaffen System auf Zuspruch stößt, wird vor allem die Kraft der Magneten kritisiert. Das iPhone findet zwar die perfekte Ladeposition ohne viel Zutun, aber die Magnete sind nicht stark genug, um zum Beispiel das Apple Leder Wallet an Ort und Stelle zu halten.

(Foto: Marques Brownlee)

Ist das Leder Wallet am iPhone platziert und man sein Smartphone in die Hosentasche schiebt, wird man zwangsläufig das Wallet unabsichtlich vom iPhone lösen – und im schlechtesten Fall mit Kreditkarte, Ausweis und Co. verlieren. Das ist definitiv schlecht. Schaut dazu mal in das Video von Marques Brownlee – ab Minute 6:12.

MagSafe mit (fast) jeder Hülle kompatibel

Bleibt abzuwarten, ob Drittanbieter Hüllen und weiteres Zubehör mit stärkeren Magneten anbieten. Gut zu wissen: Alle relativ dünnen Hüllen unterstützen MagSafe. Dann wird die magnetische Anziehung zwar noch schwächer, aber das MagSafe-Ladegerät kann mit (fast) jeder beliebigen iPhone 12-Hülle genutzt werden.