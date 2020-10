iPhone 12 & iPhone 12 Pro: Die ersten Testberichte und Videos sind jetzt online

Am Freitag werden die ersten iPhone 12-Modelle ausgeliefert. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro erreichen die ersten Kunden. Vorab durften ausgewählte Medienvertreter und YouTuber das neue iPhone ausprobieren. Ihre Reviews und Videos sind nun online. Wir fassen zusammen.

Sven Stein für BILD:

Die Kameras schossen hervorragende Fotos, insbesondere bei schlechtem Licht und in der Nacht wurde die Qualität weiter optimiert. Dass der ansonsten tadellose Touchscreen nicht mit einer höheren Bildfrequenz arbeitet, dürfte zu verschmerzen sein. Und mit dem bequemen MagSafe-Befestigungssystem könnte Apple eine neue Zubehör-Welle auslösen.

Christoph Fröhlich für Stern.de:

In der Rückseite des iPhone 12 steckt ein für das Auge unsichtbarer Magnet. Dieser ermöglicht eine Reihe von praktischem Zubehör, die Apple unter der Marke Magsafe vermarktet. So bietet der Hersteller eine drahtlose Ladestation, auf welcher sich das iPhone automatisch arretiert. Es dürfte damit endlich der Geschichte angehören, dass man morgens vor der Ladematte steht und frustriert feststellt, dass der Akku nicht geladen wurde, nur weil das Telefon zwei Millimeter zu weit links lag. Weiterhin gibt es einen andockbaren Halter für Geldkarten und klassische Schutzhüllen mit Magnethaftung. Ich bin gespannt, was sich Dritthersteller noch werden einfallen lassen.