Anker Nano Pro: USB-C Netzteil mit 20 Watt und 5 Farben für nur je 18,69 Euro

Wir sind absolute Anker-Fans und haben zahlreiches Zubehör auch selbst im Einsatz – unter anderem auch die kleinen Ladegeräte für iPhone und iPad. Und heute könnt ihr das Anker Nano Pro (Amazon-Link) mit 20 Watt in fünf verschiedenen Farben mit 15 Prozent Preisnachlass kaufen. Statt 21,99 Euro kostet das USB-C Netzteil nur noch 18,69 Euro. Verfügbar in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Lila und Rosa. Aktiviert einfach den 15 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite bei Amazon. Die weiße Version ist mit 16,99 Euro sogar noch etwas günstiger.

Das kompakte Netzteil bietet eine durchsichtige Außenhülle aus Kunststoff und macht optisch auf jeden Fall was her. Die silberne Front beim weißen Netzteil passt nicht ganz so gut wie die farblich abgestimmten Fronten bei den anderen Farben. Mir persönlich gefallen Blau und Lila am besten.

Angebot 815 Bewertungen Anker 511 Charger (Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Ladegerät, USB-C Netzteil, kompatibel mit iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker 511 Charger (Nano Pro) ist mit seinen 20W Leistung der absolut beste Partner...

NEED FOR SPEED: Verlasse dich auf eine dreifache Ladeenergie (im Vergleich zum Standard 5W-Netzteil) mit ganzen 20W Leistung. Das sind 50% Akku eines...