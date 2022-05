„Ohrenbetäubend“: Familie verklagt Apple wegen zu lauter AirPods Pro

Apples Anwaltsteam sieht sich mit einer neuen Klage konfrontiert. Wie StreetInsider berichtet, soll eine Familie aus San Antonio in Texas, USA, behaupten, dass das Gehör ihres Sohnes dauerhaft geschädigt worden sei, als ein sogenannter Amber Alert in übermäßiger Lautstärke über seine AirPod Pro abgespielt wurde. Über die Anwaltskanzlei Paranjpe Mahadass Ruemke (PMR Law) veröffentlichten die Kläger eine Pressemitteilung, in der sie angaben, dass ihr Sohn auf seinem iPhone Netflix schaute, als ein Amber Alert in einer „ohrenbetäubenden“ Lautstärke abgespielt wurde und er nun „für den Rest seines Lebens ein Hörgerät tragen muss“.

In den USA gibt es ein Informationssystem zur Verbreitung von Vermisstenmeldungen von Kindern, den sogenannten Amber Alert. Die Suchmeldungen werden über freiwillige Kooperationen von Rundfunkbetreibern, Transportunternehmen und Telekommunikationsanbietern verbreitet und sollen die Öffentlichkeit bei der Suche nach vermissten Kindern einbeziehen. Die Amber Alert-Warnungen über entsprechende Fälle in der Umgebung können in den iOS-Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Riss des Trommelfells, Übelkeit, Schwindel und Tinnitus

Die Familie verklagt nun sowohl Apple als auch den Produktionspartner Luxshare. Man werfe den Unternehmen „Fahrlässigkeit und Betrug vor, weil sie die Geräte nicht ordnungsgemäß entwickelt und getestet haben, die Nutzer nicht davor gewarnt haben, dass die Ohrstöpsel zu einem schnellen und unerwarteten Anstieg der Lautstärke neigen, und die AirPods nicht ordnungsgemäß hergestellt werden.“ Der 12-jährige Sohn hatte mit einem AirPod in seinem rechten Ohr Netflix in geringer Lautstärke geschaut, als ein Amber Alert abgespielt wurde. Die Lautstärke sei so extrem gewesen, dass sie das Trommelfell des rechten Ohrs einreißen ließ und seitdem beim Jungen zu Übelkeit, Schwindel und Tinnitus führte sowie dauerhafte Hörschäden verursache.

In der Klage heißt es weiter, Apple habe es versäumt, die AirPods so zu konstruieren, dass sie sich „selbst auf ein sicheres Niveau einstellen oder Warnungen über die Lautstärkeerhöhung in Verbindung mit Alarmen ausgeben“. Hätte Apple dies getan, „würde der Junge jetzt ein normales Leben führen“, so die Familie.

Mit der Klage fordert die Familie Schadensersatz für die körperlichen Schäden des Jungen, Schmerzen und Leiden, Behinderungen, seelische Qualen, emotionales Trauma und zukünftige medizinische Kosten sowie Strafschadensersatz gegen Apple. Die vollständige Klageschrift kann in englischer Sprache als PDF auf der Website von 9to5Mac eingesehen werden. Apple hat sich bisher zu dem Fall nicht öffentlich geäußert.