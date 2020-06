Anker PowerPort III: Neues Wandladegerät mit drei Stecker-Adaptern

Zuletzt hat mich persönlich ja das Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät auf ganzer Linie überzeugt, es klebt jetzt bei uns in der Küche unter der Theke und sorgt so fast unsichtbar dafür, dass immer eine Ladeplatz für iPhone, iPad oder jegliches anderes Gerät mit USB-A oder USB-C geladen werden kann.

Für manche Zwecke kann das Netzkabel aber eher hinderlich und störend sein. Falls ihr genau darauf verzichten wollt, bietet Anker mit dem PowerPort III USB-C 65W Ladegerät ab sofort eine passende Alternative an. Das Wandladegerät erinnert von seinem Design her schon fast an Apples MacBook-Ladegeräte, es sind sogar drei verschiedene Stecker-Adapter für UK, US und EU mit im Lieferumfang enthalten.

Im Gegensatz zu Apples Netzteil bietet das Ladegerät von Anker allerdings drei Steckplätze zum Aufladen an. Neben zwei USB-Anschlüssen gibt es auch einen USB-C-Port. Perfekt also, um iPhone, Apple Watch und iPad direkt an der Wand aufladen zu können.

Der USB-C-Port liefert eine maximale Leistung von 45 Watt, womit beispielsweise das MacBook Air mit voller Geschwindigkeit geladen werden kann. Beim MacBook Pro muss man etwas mehr Geduld aufbringen, wenn man nicht gerade unter Volllast arbeitet, sollte aber auch das kein Problem sein.

Aktuell wird angegeben, dass das neue Ladegerät ab dem 18. Juni ausgeliefert werden soll. Der Preis liegt bie 45,99 Euro, wobei wir ja bekanntlich wissen, dass es bei Anker früher oder später immer eine Rabatt-Aktion gibt. Wenn ihr nicht also noch diesen Monat in den Urlaub fahrt, solltet ihr vielleicht nicht sofort zuschlagen.