Anker reduziert praktisches Zubehör für iPhone, iPad und Mac

Anker hat sich zu einer der beliebtesten Zubehör-Marke für Apple-Produkte entwickelt. Rabatte gibt es jede Woche und ab heute könnt ihr wieder zahlreiche Produkte günstiger bekommen. Auf dieser Webseite findet ihr alle Deals, anbei möchten wir ausgewählte Produkte hervorheben.

Die Anker 610 MagGo Ringhalterung mit MagSafe (Amazon-Link) finde ich persönlich ziemlich praktisch und habe diese immer mal wieder im Einsatz. Besonders am großen iPhone Pro Max gibt es so einen sicheren Halt für das iPhone, vor allem dann, wenn man es nur mit einer Hand bedient. Der Ring hält über die MagSafe Magnete auf der Rückseite und kann so auch schnell wieder abgenommen werden. Die Handhabung ist einfach, ihr könnt den Ring auch drehen und so die beste Position für euch finden. Was etwas nervt: Ist der kleine Ring eingeklappt und die Halterung am iPhone, ist es etwas mühsam den Ring aufzuklappen, da hier einfach wenig Platz und wenig Grip am runden Ring ist. Dafür praktisch: Mit dem Ring könnt ihr euer iPhone auch aufstellen und so im Querformat einen Film ansehen. Aktuell gibt es den Ring in schwarz für nur 12,79 Euro statt 15,99 Euro.

Für 19,99 Euro bekommt ihr das weiße oder schwarze Netzteil mit 30 Watt und 1x USB-C für nur 19,99 Euro statt 24,99 Euro. Das Anker Nano 3 (Amazon-Link) ist dabei kompakt gestaltet und lädt angeschlossene Geräte, zum Beispiel ein iPhone oder iPad, zuverlässig auf.

Wenn ihr mehrere Gerte gleichzeitig aufladen wollt, greift zum Anker 735 mit 65 Watt, 2x USB-C und 1x USB-A. An einem USB-C Port gibt es volle Power, hier kann man also auch ein MacBook aufladen. Werden beide USB-C Anschlüsse genutzt, werden die 65 Watt intelligent aufgeteilt – so könnt ihr zum Beispiel ein iPhone und ein iPad gleichzeitig mit voller Power aufladen. Da auch hier die GaN-Technologie zum Einsatz kommt, ist das Netzteil mit 3,9 x 3,6 x 1,04 Zentimeter immer noch kompakt. Verfügbar in weiß und schwarz zahlt ihr aktuell nur je 47,99 Euro statt 59,99 Euro.

