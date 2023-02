EA stampft Apex Legends Mobile nach nur einem Jahr wieder ein

Im Mai 2022 hat Electronic Arts das Spiel Apex Legends Mobile für iPhone und iPad veröffentlicht. Nachdem Spiele wie PUBG, Fortnite oder Call of Duty Mobile auf mobilen Geräte große Erfolge feiern konnten, wollte auch EA mitspielen. Der mobile Ableger wurde groß angekündigt, blieb dann aber doch hinter den Erwartungen. Am 1. Mai 2023 wird Apex Legends Mobile nach nur knapp einem Jahr beerdigt und ist nach dem Stichtag nicht mehr spielbar.

Das Spiel ist nicht mehr in den App Stores verfügbar, zudem können keine digitalen Inhalte mehr per In-App-Kauf erworben werden. Bis zum 1. Mai 2023 können Spieler und Spielerinnen ihr vorhandenes Syndicate-Gold im Spiel ausgeben, ab 1 Uhr (2. Mai) deutscher Zeit ist kein Spielen mehr möglich. Eine Rückerstattung von digitalen Inhalten ist nicht geplant.

Wichtige Fragen zum Aus von Apex Legends Mobile

Was passiert mit meinen Einkäufen im Spiel?

Alle Ihre Einkäufe verbleiben in Ihrem Konto und stehen Ihnen bis zum 1. Mai 2023, 16.00 Uhr PDT, zur Verfügung.

Was wird mit meiner virtuellen Währung im Spiel passieren?

Ihr bestehendes Guthaben an virtueller Währung im Spiel bleibt in Ihrem Konto erhalten und kann bis zum 1. Mai 2023, 16:00 Uhr PDT, für Inhalte im Spiel ausgegeben werden. Sie können alle zuvor gekauften und freigeschalteten Spielinhalte auch während des neunzig (90) Tage dauernden Verfallszeitraums nutzen.

Kann ich eine Rückerstattung erhalten?

Gemäß den Bestimmungen der EA-Nutzungsvereinbarung werden wir keine Rückerstattungen für Echtgeldkäufe gewähren. Für alle anderen Rückerstattungsanfragen wenden Sie sich bitte an die Drittanbieter-Plattform, von der Sie Spielinhalte erworben haben, z. B. den Apple App Store und den Google Play Store.

Wann werden die Server heruntergefahren?

Die Server werden am 1. Mai 2023 um 4 PM PDT ihren Betrieb einstellen.

Was passiert mit dem Apex Legends Mobile Webstore und den Apex Legends Mobile-Inhalten, die in Webshops von Drittanbietern zum Verkauf angeboten werden?

Der Apex Legends Mobile Webstore wird nicht mehr zugänglich sein, und alle Spielinhalte, die in Webshops von Drittanbietern zum Verkauf angeboten werden, werden nicht mehr verfügbar sein.

Was bedeutet das für Apex Legends auf anderen Plattformen?

Diese Entscheidung für Apex Legends Mobile ist plattformspezifisch und unabhängig von dem Spiel auf PC und Konsolen. Als Franchise ist Apex Legends stark und wir freuen uns darauf, in Zukunft spannende Updates zu veröffentlichen.