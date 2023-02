Onvis arbeitet an Bewegungssensor mit Thread

Mit Eve Motion gibt es bereits einen HomeKit-Bewegungssensor, der mit Thread und demnächst auch mit Matter kompatibel sein wird. Gegenüber HomeKitNews hat Onvis nun angekündigt, schon bald eine aktualisierte Version seines Bewegungssensors auf den Markt zu bringen.

Der Onvis SMS2 setzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht ausschließlich auf Bluetooth, sondern unterstützt auch Thread. Das dürfte für eine bessere Reichweite und kürzere Reaktionszeiten sorgen. Aber auch in Sachen verbauter Sensoren muss sich der Onvis SMS2 gegenüber der Konkurrenz nicht verstecken.

In dem Bewegungsmelder ist ein Hell-/Dunkel-Sensor verbaut, damit Automationen in Abhängigkeit von der Helligkeit ausgelöst werden können. Und was definitiv nicht jeder Sensor dieser Art kann: Der Onvis SMS2 kann die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen.

Mit etwas Glück soll der neue Bewegungssensor von Onvis bereits im März in den Handel kommen. Spätestens im April ist es aber definitiv soweit. Der Preis soll mit rund 30 Euro auf dem Niveau des Vorgängers liegen.