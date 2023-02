OneFootball zeigt jetzt Serie A, Ligue 1 und Nations League

Es ist ja nun schon seit einiger Zeit möglich, die Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga über OneFootball (App Store-Link) im Live-Stream anzuschauen. Ein Abo ist dafür nicht notwendig, stattdessen schaltet man das gewünschte Spiel per In-App-Kauf frei. Eine prima Gelegenheit, wenn man beispielsweise ein Auswärtsspiel seines Lieblingsvereins ansehen möchte.

Jetzt hat OneFootball angekündigt, dass das Streaming-Angebot in Kooperation mit DAZN weiter ausgebaut wurde. Ab sofort können Spiele der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 sowie Begegnungen aus der Nations League ganz einfache per In-App-Kauf freigeschaltet werden.

„Es handelt sich hierbei um ein Pay-per-View-Angebot mit einem Preis zwischen 3,49 Euro und 4,99 Euro – ein Abonnement ist also nicht erforderlich. Die DAZN Spiele werden in der App, auf dem Desktop und über OneFootball TV abrufbar sein“, heißt es in einem Blog-Beitrag von OneFootball.

Bald auch mit Live-Streams aus diesen Wettbewerben

Zudem hat OneFootball angekündigt, dass bereits in Kürze diese Ligen folgen werden: Coppa Italia, Supercoppa Italiana, der englische FA Cup, die Community Shield, die EFL Championship, der EFL Cup sowie die UEFA Nations League, die UEFA European Football Championship Qualifiers (EM-Quali) und die UEFA Youth League.

Aktuell nutze ich persönlich OneFootball gar nicht mehr. Ich bin vor einiger Zeit auf FotMob umgestiegen, da hier Partien ganz einfach als Live-Aktivität auf den Lockscreen hinzugefügt werden können.