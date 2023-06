Anker stellt neue Ladegeräte, Kopfhörer und Beamer vor

Neben den großen Solar-Lösungen rund um die Intersolar-Messe in München hat Anker auf seinem eigenen Anker Recharge-Event in New York einige weitere Neuheiten vorgestellt, von denen einige auch für den deutschen Markt bestimmt sind. Es wurden neue Ladegeräte, Kopfhörer und ein neuer Beamer vorgestellt. Auch hier haben wir bereits die ersten Details für euch.

Das sind die neuen Ladegeräte

Spannend ist die neue Anker Prime Serie. Dazu gehören unter anderem kompakte Ladegeräte, die auch in der EU-Version mit einem spannenden Klapp-Mechanismus am Stecker ausgestattet sind. Der Startschuss fällt mir einem 67 Watt und einem 100 Watt Ladegerät, die beide über mehrere Anschlüsse verfügen.

Ebenfalls neu ist eine 250 Watt Ladestation für den Schreibtisch, hier gibt es gleich drei USB-C- und einen USB-A-Anschluss. Ebenfalls satte 250 Watt und ein Display bietet die kommende, bislang schnellste Powerbank von Anker. Der smarte Energiespeicher bietet eine extrem hohe Kapazität von 27.000 Milliamperestunden und verfügt zudem über eine kabellose 100-Watt-Ladestation. Mehr Informationen sowie weitere Details zu Preisen und Verfügbarkeit soll es im Juli geben.

Die ersten Details zu den Soundcore Liberty 4 NC

Die neuesten In-Ears bieten vergleichbare Klangqualität wie die anderen High-End-Produkte der Marke, aber zu einem günstigeren Einstiegspreis von 89,99 Euro. Dennoch hat Anker bei den Soundcore Liberty 4 NC eine aktive Geräuschunterdrückung integriert. Ebenfalls beeindruckend ist die lange Laufzeit von 10 Stunden, die sich mit dem Ladecase auf bis zu 50 Stunden erweitern lässt. Mit Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Pink wird es gleich fünf Farboptionen geben.

Nebula Mars 3: Der neue Outdoor-Beamer

Der durch den integrierten Haltegriff handliche Full-HD-Beamer kann Diagonalen bis zu 150 Zoll projizieren. Dank des 185 Wattstunden großen Akkus hat er genug Ausdauer für einen langen Film- oder Serienmarathon. Man kann dabei zwischen der maximalen Helligkeit von 1.000 ANSI-Lumen oder reduzieren den Wert für ein längeres Erlebnis von bis zu fünf Stunden wählen. Ebenfalls möglich: Einfach auf das integrierte KI-System vertrauen, das die Umgebung analysiert und selbstständig die optimale Helligkeitsstufe für die jeweiligen Lichtbedingungen bestimmt.

Der Nebula Mars 3 fühlt sich im Outdoor-Terrain durch die Wasser- und Staubfestigkeit nach dem IPX3-Standard besonders wohl. Die praktische Objektivabdeckung, die gleichzeitig als verstellbarer Fuß zum Anheben der Vorderseite für eine optimale Platzierung des Bildes dient, schützt zudem die Linse.

Ab sofort kann der Nebula Mars 3 auf der Nebula-Webseite vorbestellt werden. Für einen Euro gibt es im Gegenzug einen 180 Euro-Gutschein zurück, der den Preis von 1.199,99 Euro zum Start auf 1019,99 Euro reduziert.