Vodafone erhöht Datenvolumen in allen CallYa-Prepaid-Tarifen

Ab dem 20. Juni erhalten die CallYa-Tarife von Vodafone noch mehr Highspeed-Datenvolumen – und das ohne Aufpreis. Die Erhöhung gilt nicht nur für Neukunden und Kundinnen, sondern auch für Bestandskunden und Kundinnen und erfolgt bei diesen automatisch. Alle Tarife sind auch in Verbindung mit einer eSIM erhältlich und bieten einen Zugang ins 5G Netz von Vodafone.

Martin Schiffer, Bereichsleiter Mobilfunk bei Vodafone:

Wir starten bei unseren CallYa Tarifen mit einem noch besseren Preis-Leistungsverhältnis in den Sommer. Durch das erneute Anheben des Datenvolumens machen wir unser CallYa Angebot nochmals deutlich attraktiver – und das ohne Aufpreis. Unseren eingeschlagenen Weg, auch Bestandskunden von Tarif-Änderungen im Prepaid-Umfeld profitieren zu lassen, gehen wir weiter. Ob Normal-, Wenig- oder Extrem-Surfer – bei unserem Prepaid-Angebot ist wirklich für jeden etwas dabei.

Ebenfalls neu: Ist das inkludiert Datenvolumen verbraucht, reduziert sich wie gehabt die Geschwindigkeit, allerdings nunmehr auf ein Tempo von 64 kbit/s statt 32 kbit/s. Das ist immer noch sehr wenig, für eine schnelle WhatsApp reicht aber auch die reduzierte Geschwindigkeit aus.

Die Einsteiger-Tarife CallYa Start mit einem Gigabyte (4,99 Euro) und CallYa Classic (Pay as you Go) bleiben unverändert bestehen. Ebenso der Tarif ‚CallYa Black‘ für Extrem-Surfer mit unlimitiertem Datenvolumen für 79,99 Euro.