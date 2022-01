Another Tomorrow: Neues Spiel von Glitch Games startet im Februar

Das Entwicklerstudio Glitch Games dürfte den meisten von euch sicherlich durch das Spiel „Forever Lost“ ein Begriff sein. Nun meldet sich das Team mit einem neuen Titel namens Another Tomorrow (App Store-Link) zurück, der schon bald im deutschen App Store veröffentlicht wird.

Das Spiel kann ab sofort für iOS und iPadOS vorbestellt werden, und das zum Preis von 5,99 Euro. Another Tomorrow benötigt zur Installation mindestens iOS bzw. iPadOS 8.0 oder neuer sowie 2,2 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. In der App Store-Beschreibung ist bisher noch nicht von einer deutschen Lokalisierung die Rede, vorerst wird es das Spiel wohl nur in englischer Sprache geben.

Another Tomorrow wurde von Glitch Games bereits erstmals im Sommer 2020 erwähnt, im Dezember darauf gab es einige erste Screenshots und neue Informationen über das Spiel. Danach wurde es ruhig um den als Point-and-Click-Game klassifizierten Titel. Erst im August des letzten Jahres erschein eine kleine Demo bei der Gaming-Plattform Steam, und nun wartet Another Tomorrow mit einem neuen Trailer sowie der Möglichkeit der Vorbestellung im App Store auf.

„Another Tomorrow ist ein Point-and-Click-Spiel in einer First-Person-Perspektive. Ohne deine Erinnerungen gefangen, erkundest du verlassene Wohnungen, Flugplätze, Tempel und unterirdische Anlagen, um nach Hinweisen zu suchen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften, um die Frage zu beantworten: Wer bist du?“

So beschreibt das Entwicklerteam die Neuerscheinung. Gleichzeitig zur Veröffentlichung des Trailers hat man auch das Veröffentlichungsdatum des Spiels bekanntgegeben: Ab dem 12. Februar dieses Jahres wird Another Tomorrow erhältlich sein. Wer das Point-and-Click-Game lieber auf dem Mac oder unter Windows spielen möchte, kann bei Steam schon jetzt die Demo herunterladen und den Titel auf die Wunschliste legen. Den Trailer haben wir euch abschließend eingebunden.