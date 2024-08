App Store: Erneut illegale Streaming-Apps aufgetaucht

Erst vor wenigen Wochen sorgte eine Piraten-Streaming-App im App Store für Furore: Sie warf Fragen auf, wie strikt das Apple Review-Team arbeitet, um zu verhindern, dass illegale Inhalte und Apps in den App Store gelangen. Die damals im App Store veröffentlichte Video-Streaming-App wurde von Apple zugelassen und erst dann vom Review-Team entfernt, als der Vorgang mediale Aufmerksamkeit erlangte.

Nun gibt es einen erneuten Fall, mit dem es das gleiche Entwicklerteam nun geschafft hat, nicht nur eine, sondern gleich mehrere illegale Streaming-Apps im App Store zu veröffentlichen. Redakteur Filipe Espósito von 9to5Mac machte kürzlich als erstes darauf aufmerksam, dass Apps unter der Bezeichnung „Collect Cards“ im App Store auftauchen, die zwar von verschiedenen Entwicklerstudios veröffentlicht werden, aber grundsätzlich mehr oder weniger identisch seien. Espósito berichtet:

Filipe Espósito fand mit „Collect Cards: Birthday Check“ und „Collect Cards: Sugar“ gleich zwei neue Apps, die Apples Review-Kontrollen ausgehebelt haben und nach der Installation Möglichkeiten bieten, illegal Videostreaming-Dienste wie Apple TV+, Netflix und mehr verwenden zu können. Der Trick dabei, der es dem Apple-Kontrollteam erschwert, solche Piraterie-Apps aufzuspüren, erklärt Espósito wie folgt:

„9to5Mac hat herausgefunden, dass die App prüft, wo sich der Nutzer befindet, um festzustellen, ob die grundlegende Oberfläche, die auf den App Store-Screenshots zu sehen ist, oder die Piraten-Streaming-Oberfläche angezeigt wird. So blendet die App beispielsweise für Nutzer in den USA alles aus, was mit Streaming zu tun hat, so dass die Nutzer bei Apple stattdessen nur eine einfache App für Fotos und Videos sehen.“