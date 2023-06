App Store: Werbung in der Heute-Ansicht wird ab Juli kleiner

Im App Store gibt es in der Heute-Ansicht für Entwickler und Entwicklerinnen die Möglichkeit einen Werbeplatz zu buchen. An zweiter Stelle wird dann Werbung für die eigene App eingeblendet, als große Karte, in der die App-Screenshots automatisch von rechts nach links scrollen. Dieses Format wird in Kürze eingestellt, Apple ändert das Design.

Ab Juli zeigt man nur noch eine kleine App-Box ohne Screenshots an. Das hat den Vorteil, dass die Werbung auf allen Geräte sichtbar ist ohne Scrollen zu müssen. Die zuvor großen Boxen wurden auf kleineren iPhones ohne Scrollen nur zur Hälfte dargestellt. Das neue Anzeigenformat wird nur auf Geräten mit iOS 16.4 und neuer angezeigt, iPhones mit iOS 16.3 und älter können die Werbung nicht sehen.

Da die Anzeigen keine eigene Grafik mehr haben werden, wird der Genehmigungsprozess laut Apple schneller und einfacher sein. Durch das kompakte Format sind die Anzeigen außerdem besser von den nicht gesponserten Inhalten der Registerkarte „Heute“ zu unterscheiden – eine Änderung, die sowohl von den Werbetreibenden als auch von den Nutzern und Nutzerinnen gut angenommen werden dürfte.

Auf dieser Webseite könnt ihr euch alle Änderungen im Detail durchlesen.

Aktuelle Ansicht im Heute-Tab: Große Box mit Screenshots (rechts)