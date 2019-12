appgefahren Adventskalender: Das 23. Türchen

Ein vorletztes Mal darf ich heute unseren Adventskalender ankündigen, heute noch einmal mit einem besonders klangvollen Namen: JBL. Die junge Audio-Marke von Harman ist heute gleich mit zwei Produkten am Start, beide sind noch recht neu auf dem Markt. Keine Sorge, wir verraten euch natürlich, worüber ihr euch heute freuen dürft.

Los geht es mit Sound, den man sehen kann. Der JBL Pulse ist mittlerweile in der vierten Generation verfügbar und besser als je zuvor. Der Bluetooth-Lautsprecher liefert euch nämlich nicht nur 360-Grad-Sound, sondern auch eine dazu passende Lichtshow. Eines sollte klar sein: Noch nie war ein tragbarer Lautsprecher optisch so schön, wie der neue JBL Pulse 4 im Wert von 229 Euro.

Ebenfalls nicht verstecken müssen sich die JBL Live 500BT, denn immerhin kommen die Over-Ear-Kopfhörer auf eine Akkulaufzeit von stolzen 30 Stunden und bieten gleichzeitig eine Integration von Amazon Alexa und Google Assistant. Spannend ist auch die sonst verbaute Technik: Eine Berührung der Ambient Aware Taste erhöht den Umgebungsklang und lässt Umgebungsgeräusche zu. Der TalkThru-Modus senkt die Musiklautstärke, um gleichzeitig reden und Musik hören zu können.

58 Bewertungen JBL LIVE 500BT kabellose Over-Ear Kopfhörer in... Diese JBL Headphones sorgen mit unverkennbarem JBL Signature Sound, verstärktem Bass und bequemem, gepolstertem Bügel für den ultimativen Musikgenuss immer und überall - und das ganz kabellos

Sound, der direkt ins Ohr geht: Die Around-Ear Kopfhörer umschließen das Ohr vollständig und sind nach nur 2 Stunden Ladezeit bereit für bis zu 30 Stunden Musikstreaming

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen zwei Produkte von JBL. Falls ihr gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch an Heilig Abend

Gestern haben wir drei LIFX Z Leuchtstreifen verlost, die natürlich mit allen drei bekannten Sprachassistenten kompatibel sind. Das nötige Losglück hatten Frank R, Bärbel M und Andreas B. Falls ihr schon jetzt wissen möchtet, was sich im letzten Türchen unseres Adventskalenders versteckt und was ihr an Heilig Abend gewinnen könnt, solltet ihr einen Blick auf das folgende Video werfen.