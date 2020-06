appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 2. Juni (1 News)

Rund 140 der 271 Apple Stores in den USA haben geöffnet. Die Schließung beruht diesmal nicht auf der Corona-Pandemie, sondern auf den unschönen Ausschreitungen, die seit Tagen anhalten. Auf der jeweiligen Store-Seite können die Öffnungszeiten geprüft werden.

The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD

— Caleb Hull (@CalebJHull) May 31, 2020