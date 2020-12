appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 8. Dezember (3 News)

Durch ein neues Software Update von Sonos wird es ab heute möglich sein, einen zweiten Sonos Sub im Home Entertainment Set-up zu betreiben. Dazu muss der Sub mit einer Arc, Beam, Playbar, Playbase oder Amp verknüpft sein. Einer der Subs im System muss dabei ein Sub (Gen. 3) sein, der für die zusätzliche Leistung sorgt.