Apple arbeitet an neuen Leder-Armbändern für die Apple Watch

Ich war immer ein großer Fan meines Loop-Lederarmbands, das ich mir bereits zusammen mit der ersten Apple Watch vor etlichen Jahren gekauft habe. Leider hat die Zeit doch merkliche Spuren hinterlassen und es gab vor allem ein Problem: Sport sollte man mit dem Armband besser nicht treiben. Und gerade im Sommer hat es dann doch schon mal unangenehme Gerüche entwickelt.

Das Loop-Lederarmband könnte nun von einer neuen Generation Leder-Armbänder ersetzt werden, die zwar auf einen Loop verzichten, trotzdem magnetisch halten und damit leicht anzulegen sind. Das jedenfalls lassen Fotos vermuten, die auf Reddit aufgetaucht sind.

Nun heißt natürlich ein Foto, das auf einer Plattform wie Reddit auftaucht, noch lange nichts. Diese Bilder sollen angeblich von einem Hersteller stammen, der die Bänder in China produziert hat. Unabhängig davon hat 9to5Mac vor einigen Tagen aber Bilder aus einer anderen Quelle erhalten, die genau das gleiche Armband-Design zeigen.

Die neuen Armbänder sollen besser vor Wasser geschützt sein und sich damit auch besser für Aktivitäten eignen. Beim Design bin ich persönlich noch ein wenig zurückhaltend, farblich spricht mich das blaue Band aber schon an. Hier muss man wohl einfach mal abwarten, wie die neuen Modelle denn am Handgelenk aussehen – wenn sie denn tatsächlich so auf den Markt kommen.