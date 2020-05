fraenk: Telekom-Mobilfunk-Tarif jetzt auch mit Rufnummernmitnahme

Die Deutsche Telekom hat kürzlich Schwung in den Dschungel der Mobilfunk-Tarife gebracht: Mit dem neuen mobilen Tarif fraenk will man vor allem preisbewussten und datenaffinen Nutzern entgegen kommen, die auf umfangreiche Dienstleistungen und viel Vertrags-Schnickschnack verzichten können. fraenk lässt sich über eine Anwendung für iOS (App Store-Link) und Android buchen, der Versand der SIM-Karte erfolgt dann nach wenigen Tagen per Post. Die Eckdaten:

D1-Netz der Deutschen Telekom

4 GB LTE (bis max. 25 Mbit/s im Download, max. 5 Mbit/s im Upload)

Allnet-Telefonie

SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Voice over LTE und WiFi Calling möglich

2 GB Datenpaket für 5 Euro nachbuchbar, bis zu 10 Mal im Monat

Zahlung per PayPal

10 Euro/Monat, Abbuchung vom PayPal-Konto

Kein Bereitstellungspreis

Keine Vertragslaufzeit

Service per Chat über App oder Website

Beachten sollte man bei diesem neuen und für das D1-Netz wirklich günstigen Mobilfunktarif, dass die Bestellung und Verwaltung rein digital über die fraenk-App erfolgt. In Telekom-Shops wird es den fraenk-Tarif nicht geben. In der App lässt sich das noch verbleibende Datenvolumen für den Monat einsehen und kleinere Anpassungen vornehmen. Auch der Service erfolgt nur über den Chat in der App oder auf der Website von fraenk.

Auch mit einigen Einschränkungen hat man zu leben: So ist es bei fraenk nicht möglich, eine eSIM zu nutzen oder eine Multi-SIM zur Verwendung auf mehreren Geräten zu bestellen. Auch Sonderrufnummern, Premium-SMS oder der MMS-Versand sind nicht möglich, ebenso nicht Anrufe und SMS ins Ausland.

Zum Start des neuen Tarifs vor etwa einem Monat wurde noch keine Rufnummernmitnahme angeboten: Wer den fraenk-Tarif bestellt hat, bekam automatisch eine neue Rufnummer zugeteilt. Dies hat sich nun geändert, ab sofort ist auch eine Rufnummernmitnahme zu fraenk möglich, die während des Bestellvorgangs ohne weitere Gebühren beantragt werden kann. Zunächst hieß es, diese Option solle ab Juni angeboten werden – offenbar war man nun doch etwas schneller.

Ein Freund hat sich kürzlich den fraenk-Tarif nach einigen Netzproblemen mit O2 bestellt und ist mit der Abwicklung, Service und Netzqualität bisher sehr zufrieden. Die Dreifach-SIM wurde ihm binnen weniger Tage zugestellt und konnte problemlos aktiviert werden. Auch für mich ist der fraenk-Tarif nach Ablauf meines aktuellen Vertrags ein heißer Kandidat für die Nachfolge, dank der nun möglichen Rufnummernmitnahme erst recht.