Apple Arcade: Frische Updates für Outlanders, SpongeBob und Agent Intercept

Apples Spiele-Service Apple Arcade wird nicht nur regelmäßig mit neuen Games gefüttert, sondern auch bestehende Spiele erhalten kontinuierlich Aktualisierungen, um die Plattform weiter interessant und motivierend zu gestalten. Für drei Games gibt es nun Updates mit frischen Inhalten und Erweiterungen. Wir stellen die Neuerungen vor.

Outlanders von Pomelo Games (App Store-Link) in Version 6.0

Outlanders führt die Baumaufzucht in die Outlands ein: In sechs neuen Levels helfen die Spieler einer Gruppe von Outlanders bei dem Versuch, nur von den Früchten der von ihnen gepflanzten Bäume zu leben, eine verlassene Stadt zu übernehmen, ohne ihre natürlichen Ressourcen zu zerstören, und sogar eine Stadt von Grund auf in einem völlig unfruchtbaren Land rund um einen aktiven Vulkan aufzubauen. Das neue Gebäude der Baumschule spielt in jedem Level eine wichtige Rolle und fördert das Thema der Erhaltung und Wiederherstellung. Darüber hinaus werden drei neue Gebäude eingeführt: das dekorative Monument, der Brunnen und das Freudenfeuer.

SpongeBob Burgerjagd von Nickelodeon (App Store-Link) in Version 2.5

Missionen & Belohnungen: Sammle Münzen und schließe Missionen ab, um Belohnungen freizuschalten

Hut ab: Personalisiere SpongeBob mit ikonischen Hüten aus der Serie

Neue Freunde: Schalte neue Begleiter frei

Such das X: Halte Ausschau nach dem Schatztruhen-Button, um auf die neuen Features zuzugreifen

‎Burgerjagd Entwickler: Nickelodeon Preis: Exklusiv bei  Arcade

Agent Intercept von PikPok (App Store-Link) in Version 2.2

Agent Intercept stößt die Spieler in eine neue Mission, in der es böse Agentur CLAW auszuschalten gilt: Schläger und Söldner eskortieren einen Zug voller Waffen, die für die Agentur entscheidend sind. Die Angeheuerten müssen sich dadurch als würdig zu erweisen, der Agentur beizutreten. Dies ist die Chance für die Spieler, sie zu stoppen, den rasenden Waffentransport abzufangen und der Expansion von CLAW ein Ende zu setzen.

Die drei hier erwähnten Games lassen sich über Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade zum monatlichen Preis von 4,99 Euro kostenlos und ohne weitere Zukäufe, Werbung oder Einschränkungen spielen. Apple Arcade kann auch im Rahmen des Apple One-Abos zusammen mit anderen Apple-Diensten gebucht werden.