Cowboy: App des E-Bikes schlägt sauberste Fahrradroute durch die Stadt vor

Das smarte E-Bike Cowboy hat vor einiger Zeit im Rahmen eines Tests auch schon den Weg in unser Hauptbüro gefunden, wo es von Kollege Fabian ausführlich unter die Lupe genommen wurde. Mittlerweile hat der belgische Hersteller die dritte Version des beliebten E-Bikes auf den Markt gebracht, die unter anderem über einen wartungsarmen Carbon-Riemenantrieb, ein niedrigeres Übersetzungsverhältnis, pannensichere Reifen, maßgefertigte neue Schutzbleche und neue Farbvarianten verfügt.

Im letzten Jahr wurden auch bereits umfangreiche Updates für die Software des E-Bikes angekündigt, unter anderem in der hauseigenen App von Cowboy. Diese ist kostenlos im App Store verfügbar (App Store-Link) und kann ab iOS 11.0 oder neuer auf das iPhone geladen werden. Ab sofort liegt die Anwendung in Version 2.14.0 im App Store vor, die einige praktische Neuerungen mit sich bringt, darunter ein überarbeitetes Navigations-Dashboard mit der Möglichkeit, die sauberste Route zu wählen.

„Erstmals haben Fahrer*innen die Möglichkeit, bei ihrem Weg durch den Großstadtdschungel nicht nur die schnellste, sondern die sauberste Route zu wählen. Der Anbieter berücksichtigt hierfür in der Navigationsfunktion der App detaillierte Informationen zur Feinstaubbelastung in der Umgebung und gibt seinen Nutzer*innen die Möglichkeit, sich bewusst für eine Alternativroute mit sauberer Luft zu entscheiden. Das neue Feature ist als Teil des aktualisierten Navigations-Dashboards ab sofort in der Cowboy-App für alle europäischen Städte verfügbar.“

So lassen die Entwickler in einer Mitteilung an uns wissen. Um den E-Bike-Nutzern alle relevanten Daten in Echtzeit sichtbar zu machen, arbeitet Cowboy mit dem führenden Anbieter Breezometer zusammen, der auch seit Dezember 2020 die Luftqualitätsdaten in der iOS-Wetter-App bereitstellt. Im neuen Navigations-Dashboard der Cowboy-App finden Radler diese neuen Features:

Echtzeit-Heatmap der Luftqualitätswerte beim Öffnen der Cowboy-App

der Luftqualitätswerte beim Öffnen der Cowboy-App Vorschlag einer Route mit guter Luftqualität alternativ zum schnellsten Weg

mit guter Luftqualität alternativ zum schnellsten Weg Aufklärung der FahrerInnen über die unterschiedlichen Stufen der Luftqualität (von „exzellent“ bis „ungesund“) und Handlungsempfehlungen für eine gesunde Fahrt mit dem elektrischen Bike

Ergänzend hierzu veröffentlicht Cowboy mit dem Update eine weitere Funktion: Die App gibt ab sofort den Akkustand bei Zielerreichung an. Um den verbleibenden Batteriestand für die nächste Fahrt genau zu berechnen, berücksichtigt Cowboy die individuelle Fahrweise des Nutzers. Dank dieser Echtzeit-Informationen kann der virtuelle Batteriestand bei der Ankunft und bei der Rückkehr zum Startpunkt exakt bestimmt werden. „Wer schon mal eine längere Strecke ohne Unterstützung bei leerem Akku zurückgelegt hat, wird diese Information nicht mehr missen wollen“, so der E-Bike-Hersteller. Version 2.14.0 der App steht allen Usern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.