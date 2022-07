Apple Education Store: Back to School Aktion mit Apple Gift Card als Bonus

Apple hat heute eine Aktion in seinem Bildungsstore gestartet. Ausgewählte Geräte gibt es derzeit zu besonders attraktiven Preisen, zudem erhalten Studierende eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 150 Euro und einen Rabatt von 20 Prozent auf Apple Care+.

zur Aktion im Apple Education Store

Besonders interessant sind die Rabatte natürlich für Geräte, die noch nicht so lange auf dem Markt sind. In erster Linie natürlich das neue MacBook Air mit M2 Prozessor, das erst am Freitag offiziell startet.

Ein kurzer Preisvergleich: Bei MacTrade liegt der Education-Preis für das MacBook Air M2 bei 1.405,53 Euro, bei Apple bezahlt ihr nur 1.384 Euro. Zudem gibt es bei Apple eine Apple Gift Card im Wert von 150 Euro, die sich wie eine iTunes-Karte im App Store oder wie eine Geschenkkarte im Apple Store verwenden lässt. Der Netto-Preis für das MacBook Air sinkt so auf 1.234 Euro.

Die Apple Gift Card im Wert von 150 Euro gibt es auch beim Kauf des alten MacBook Air sowie bei der Anschaffung des MacBook Pro mit 13, 14 oder 16 Zoll Displays sowie dem M1 iMac. Eine 100 Euro Geschenkkarte gibt es beim Kauf des iPad Air der 5. Generation oder eines iPad Pro.

Der Rabatt gilt für aktuell eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für sie kaufen, sowie für Lehrkräfte und Personal an Hochschulen. Das komplette Kleingedruckte könnt ihr hier nachlesen.