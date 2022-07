Sky: Neues Kombi-Abo mit DAZN & Sky Showcase ab 4. August

Der PayTV-Anbieter Sky hat gleich mehrere Neuigkeiten zu vermelden. So gibt es beispielsweise ein einmaliges Angebot für Neukunden und -kundinnen, die sich für Fussball begeistern können. Pünktlich zum Start der Saison 2022/23 mit dem Zweitligastart am kommenden Freitag sorgen Sky und DAZN für ein vergünstigtes Kombi-Abo, damit man nichts verpasst.

Ab sofort können Fußballfans das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit einem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit profitieren die Fans von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis. Das Kombi-Angebot ist zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 und gilt zunächst für Neukunden.

„Das Sky Bundesliga-Paket umfasst alle Bundesligaspiele an Samstagen inklusive der Original Sky Konferenz und dem ‚tipico Topspiel der Woche‘ sowie alle Spiele der 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans mit unter anderem den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der UEFA Champions League inklusive Konferenz und der UEFA Women’s Champions League den besten Fußball an einem Ort erleben.“

So berichtet Sky in einer Mitteilung an uns. Der Zugang erfolgt einfach und unkompliziert über Sky Q mit dem 24-Stunden-Sender Sky Sport Bundesliga, über die DAZN-App und den zwei linearen DAZN-Kanälen DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240). Mehr Infos zum Kombi-Abo gibt es auf der Sport-Produktseite von Sky.

Sky Deutschland verbessert Entertainment-Angebot

Auch im Entertainment-Bereich von Sky gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Ab dem 4. August 2022 startet mit Sky Showcase ein neuer Entertainment-Sender, der künftig als Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky dient. Der PayTV-Anbieter betont, dass kein anderer Sender im Repertoire programmlich so breit aufgestellt sei. Weiter heißt es:

„[…] Der neue Sender, auf dem prominenten Sendeplatz 100 platziert, fasst die Top-Entertainment-Highlights der verschiedenen Sendermarken zusammen. Zuschauer können tagsüber gleichermaßen beliebte Serien-Highlights, hochwertige Dokumentationen wie auch topaktuelle Sportnachrichten von Sky Sport News genießen. In der Primetime folgen die besten Sky Originals und andere Top Highlights. Und auch ausgewählte Filmhighlights von Sky Cinema und Sky Originals Movies gehören zum Programm. Für die jungen Entertainment-Fans sind selektierte Programm-Highlights von den Partnersendern integriert.“

Sky Showcase ist sowohl im Entertainment-Paket auf Sky Q enthalten als auch auf dem flexiblen Streamingdienst WOW verfügbar. Direkt zum Start will man bei Sky Showcase Serien-Highlights wie Gentleman Jack, Ghosts oder The Staircase zeigen, später im August soll die Serie „House of the Dragon“ und weitere Dokumentationen folgen. Mehr Infos zum Entertainment-Bereich von Sky gibt es auf der entsprechenden Produktseite.