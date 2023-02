Apple erklärt, warum der neue HomePod erneut veröffentlicht wurde

Apples Vizepräsident für Hardware-Engineering Matthew Costello und Produktmarketing-Mitarbeiterin Alice Chan haben mit TechCrunch und Men’s Journal gesprochen und dabei Details über den HomePod der zweiten Genration erläutert.

Der originale HomePod wurde ja im März 2021 eingestellt – und nun wieder neu aufgelegt. Laut Chan hat Apple „mehr Interesse als je zuvor für die Akustik eines größeren Lautsprechers gehört“, was das Unternehmen dazu veranlasste, einen weiteren größeren HomePod zu veröffentlichen. Costello sagte gegenüber TechCrunch, dass Apples Teams diese Form und Gestalt des HomePod in voller Größe „wirklich lieben“ und „in der Lage waren, ein wunderbares System innerhalb dieser Struktur zu schaffen.“

Costello erklärte, warum der neue HomePod auf den älteren WiFi 4-Standard beschränkt ist, im Vergleich zu WiFi 6 bei anderen modernen Apple-Geräten:

„Der HomePod verfügt über WiFi 4-Konnektivität, die es uns ermöglicht, genau das zu erreichen, was im gesamten System am besten funktioniert“, so Costello gegenüber TechCrunch. „So können wir sicherstellen, dass Siri-Anfragen reaktionsschnell sind und ein konsistentes Erlebnis für alles, was Sie hören, Ihr Smart-Home-Zubehör steuern und vieles mehr gewährleisten – und das alles bei gleichzeitiger Energieeffizienz.“