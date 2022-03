Apple Glass mit realityOS: Könnte so die Zukunft aussehen?

Es wird ja schon seit einiger Zeit darüber gemutmaßt, dass Apple bald eine eigene Brille mit Augmented-Reality-Funktionen auf den Markt bringen könnte. Ob da tatsächlich etwas dran ist und wie lange wir noch warten müssen – keine Ahnung.

Nun ist auf YouTube aber ein ziemlich spannendes Video aufgetaucht, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es zeigt das Konzept eines Tages mit der Apple Glass Brille. Unter anderem werden potenzielle Funktionen wie FindMy, Workout, Karten oder YouTube gezeigt. Am beeindruckendsten fand ich die Virtual MacBook Displays, am praktischsten wohl die Navigation.

Schaut euch den Clip einfach mal an und schreibt danach in die Kommentare, was ihr von so einem Gadget halten würdet. Würdet ihr euch ein solches Augmented-Reality-Produkt von Apple kaufen? Oder seht ihr dafür überhaupt keine Verwendung?