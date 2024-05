Apple Karten jetzt mit ÖPNV-Echtzeitdaten in Köln und Bonn

Jede Stadt und jeder ÖPNV-Anbieter hat eine eigene App am Start, wobei man hier in NRW auch die übergreifende VRR-App nutzen kann. Solltet ihr sowieso die Karten-App von Apple (App Store-Link) nutzen, könnt ihr die Nahverkehrsinfos in Echtzeit direkt dort abrufen, da die Daten ab sofort für die Stadtbahn Bonn, Stadtbahn Köln und Straßenbahn Bonn, sowie für viele Buslinien verfügbar sind.

Direkt in Apple Karten könnt ihr detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussmöglichkeiten einsehen, um die Reiseplanung zu erleichtern. Unter anderem Zeigern die Infos in Echtzeit auch Ausfälle an, außerdem kann man sich benachrichtigen lassen, wenn man sich seiner Haltestelle nähert.