Apple könnte auch Zubehör-Produkte aus Silikon einstellen

Bereits in den vergangenen Wochen konnten wir darüber berichten, dass Apple für das iPhone 15 wohl keine Schutzhüllen aus Leder mehr anbieten wird, auch die Leder-Armbänder für die Apple Watch sollen vor dem Aus stehen. Stattdessen will Apple Zubehör in einem neuen Material mit dem Namen FineWoven anbieten, das aus Stoff und Silikon bestehen soll.

Genau diesem Silikon soll es nun aber auch an den Kragen gehen, wie ein Bericht von Macrumors verlauten lässt. Betreffen würde dies unter anderem das Silikon Case für das iPhone, aber auch diverse Armbänder für die Apple Watch oder auch den AirTag Anhänger. Zum Großteil also Produkte, die uns schon seit etlichen Jahren begleiten.

Bereits produziertes Zubehör soll abverkauft werden

Die Produkte sollen allerdings nicht sofort aus dem Portfolio verschwinden, sondern langsam auslaufen. Für die Apple Watch Series 9 wird es also nicht wie üblich Silikon-Armbänder in neuen Farben geben. Stattdessen wird man das bereits produzierte Zubehör solange verkaufen, bis die Lager leer sind.

Apple scheint sich in Zukunft noch weiter auf den Umweltschutz konzentrieren zu wollen. Die Silikon-Produkte haben zwar einen deutlich bessere ökologischen Fußabdruck als vergleichbares Leder-Zubehör, trotzdem kommen sie bisher ganz ohne Recycling-Stoffe aus.

Man darf gespannt sein, welche neuen Materialien Apple zukünftig für sein Zubehör einsetzen wird. Am Ende ein durchaus nachvollziehbarer Schritt, immerhin brüstet sich Apple sonst an jeder Ecke mit Umweltfreundlichkeit. Nur beim Zubehör gibt es anscheinend noch deutlich Luft nach oben.