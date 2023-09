Lunar Lander Mission: Vom Atari inspirierter Platformer gehört zu Apples Lieblingsspielen

Die älteren Leser und Leserinnen werden sich vielleicht noch erinnern: Im Jahr 1979 veröffentlichte Atari das Arcade-Spiel Lunar Lander. Ziel des Spiels war es, eine Mondlandefähre zu einer sicheren Landung auf dem Mond zu führen. Bei zu harten Landungen explodierte die Raumfähre und man verlor Treibstoff. War letzterer komplett verbraucht, bedeutete das das Ende des Spiels.

Mit Lunar Lander Mission (App Store-Link) ist nun ein vom Atari-Klassiker inspiriertes Platformer- und Arcade-Game im deutschen App Store aufgeschlagen. Aktuell findet sich das kostenlos installierbare Spiel auch in der Rubrik „Unsere neuen Lieblingsspiele“ wieder. Für die Einrichtung benötigt es ein iPhone oder iPad mit iOS/iPadOS 12.0 oder neuer sowie rund 122 MB an freiem Speicherplatz. Eine deutsche Lokalisierung existiert bisher noch nicht.

„Fliege mit deinem Schiff in niedriger Schwerkraft zwischen Landeplätzen, um dich mit anderen Spielern in Online-Ranglisten zu messen. Vergleiche deine Bestzeiten mit Spielern aus aller Welt. Bist du der beste Pilot?“ – Mit diesen Worten beschreibt das Entwicklerteam von Hockenheim Pty die eigene Neuerscheinung im App Store.

Das in dunklen Grau- und Schwarztönen gehaltene Lunar Lander Mission verfügt insgesamt über 36 Level, weitere sollen in Zukunft noch folgen. Auswählen lässt sich zudem zwischen drei verschiedenen Raumschiffen (zwei davon per In-App-Kauf), mit denen sich durch das Weltall fliegen lässt. Und letzteres ist beileibe nicht einfach: Hält man zwei Finger auf das Display, werden beide Schubdüsen betätigt und man steigt gerade nach oben. Um nur links oder rechts Schub zu geben, hält man jeweils links oder rechts einen Finger auf den Bildschirm.

In jedem der 36 Level heißt es dann, eine vorgegebene Landefläche möglichst sanft und zugleich schnell anzusteuern. Fliegt man zu schnell und hastig, zerbricht der Lunar Lander und die Mission gilt als gescheitert. Nur bei einer vorsichtigen und sanften Landung wird die Zeit gestoppt und das Level als bewältigt angesehen. Die Steuerung ist simpel, aber herausfordernd, das Spiel macht aber durchaus süchtig. Solltet ihr am Wochenende also noch etwas Retro-Arcade-Action auf euren iPhones oder iPads benötigen, schaut euch die Neuerscheinung Lunar Lander Mission durchaus einmal genauer an.