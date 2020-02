Apple Music: MediaMarkt bietet Online-Codes für 4-monatigen Gratis-Test

Während man in den Filialen von MediaMarkt und Saturn schon etwas länger die 4 Gratis-Monate mitnehmen kann, geht es jetzt noch einfacher. Auf dieser Sonderseite könnt ihr euch einen entsprechenden Gutscheincode online generieren, mit dem ihr Apple Music 4 Monate kostenlos nutzen könnt.

Wie so oft: Das Angebot richtet sich an Neukunden und ist nur in Deutschland gültig. Den Gutscheincode müsst ihr dann in der Apple Music-App einlösen. Nach Ablauf der Gratis-Monate verlängert sich das Abo für 9,99 Euro pro Monat. Die Kündigung ist aber simpel und einfach. Wer direkt nach Einlösung kündigt, kann die 4 Monate dennoch kostenlos nutzen.

Während auf dem iPhone das Generieren des Gutscheincodes mit Safari ohne Probleme klappt, sieht es auf dem Desktop anders aus. Hier gibt es im Safari nur eine Error-Meldung, mit Chrome geht es problemlos.