Blitzer.de PRO: Neues Update liefert Anpassungen für iOS 13 und neue iPhones

Wer sich immer an die Verkehrsregeln hält, benötigt diese App nicht. Wer sich dennoch vor Blitzern warnen lassen will, kann sich die 49 Cent günstige Applikation Blitzer.de PRO (App Store-Link) installieren. Nachdem es nun mehr als zwei Jahre keine Updates gab, meldet sich die Blitzer-App nun zurück.

Dazu muss man sagen: Der Funktionalität hat das keinen Abbruch getan. Doch nun hat man Blitzer.de PRO in Version 2.2 an iOS 13 angepasst, zudem sieht die App auch auf den neusten iPhone-Modellen gut aus. Gleichzeitig hat man zahlreiche Optimierungen vorgenommen, ebenso gibt es neue OSM-Karten und aktualisierte Datenbanken.

Mit dem Kauf der App werdet ihr vor festinstallierten Blitzern gewarnt. Wer auch vor mobilen Gefahren gewarnt werden will, muss den In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro tätigen. Da Blitzer.de mehr als 4 Millionen aktive Nutzer zählt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mobile Blitzer schnell gemeldet und in der App gelistet werden.

(Foto: Depositphotos.com/jovannig)