Apple optimiert iMovie und Clips für das iPhone 15 Pro

Das kostenlose Videoschnittprogramm iMovie (App Store-Link) ist für iPhone und iPad ab sofort in Version 3.0.2 erhältlich und kann jetzt auch mit Log Videoaufnahmen vom iPhone 15 Pro umgehen. Das Log-Profil ist ein flacher Bildstil mit wenig Kontrast und wenig Sättigung. Das sieht optisch zwar nicht so schön aus, bietet bei der nachträglichen Bearbeitung aber deutlich mehr Möglichkeiten.

iMovie wurde zudem dahingehend angepasst, dass iMovie-Projekte jetzt mühelos in Final Cut Pro auf dem iPad geöffnet werden können. In Final Cut Pro gibt es deutlich mehr Bearbeitungsoptionen und Effekte. Final Cut Pro für das iPad kann kostenlos ausprobiert werden, kostet in der Vollversion aber 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr.

iMovie ist 694,4 MB groß und setzt iOS 16 oder neuer voraus.

Clips ebenfalls für das iPhone 15 Pro optimiert

Mit der kostenlosen Apple Clips App (App Store-Link) können im Handumdrehen Videos erstellt werden. Die Bedienung ist sehr einfach, die Funktionen begrenzt. Mit dabei sind schöne und lustige Effekte, ebenso lassen sich Untertitel hinzufügen, Texte einfügen, Sticker anwenden oder Musik nutzen. Mit dem Update auf Version 3.1.5 kann Clips auch mit Log Videoaufnahmen aus dem iPhone 15 Pro umgehen.

Clips ist für iPhone und iPad erhältlich, 223,6 MB groß und mit iOS 16 und neuer kompatibel.