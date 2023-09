Vivaldi beißt in den Apfel: Einführung des Browsers für iOS

Der Vivaldi Browser für den Desktop ist eine Alternative zu den gängigen Webbrowsern wie Apples Safari, Mozillas Firefox, Opera oder Microsoft Edge und steht auf der Website des Entwicklerteams kostenlos für Desktop-Rechner zur Verfügung. Seit heute gibt es endlich auch eine mobile Version für iOS und iPadOS (App Store-Link), die ab sofort gratis im deutschen App Store zum Download bereit steht.

„Egal, ob du ein Gelegenheitsnutzer oder ein fortgeschrittener Nutzer bist, du bekommst die Flexibilität und Vielseitigkeit, um mit den leistungsstarken Funktionen von Vivaldi und dem unübertroffenen Maß an Personalisierung auf deine Weise im Internet zu surfen. Vivaldi auf iOS hat unseren unverwechselbaren Look and Feel mit einer Reihe von integrierten Tools, die Tabs im Desktop-Stil, Kurzwahlen, Panels, Notizen, eine Leseliste, einen Tracker und einen Werbeblocker umfassen. Und natürlich bieten wir mit der Sync-Funktionalität eine sichere Möglichkeit, Vivaldi – und deine Browsing-Daten – mitzunehmen.“

So berichtet das Team von Vivaldi. Unter iOS und iPadOS kann der mobile Browser kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden. Dazu wird mindestens 174 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone oder iPad, ebenso wie iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung steht zum Start im App Store schon bereit.

In der unteren linken Ecke des Browsers finden sich die Registerkarten, mit denen man schnell auf nützliche Tools wie Lesezeichen, Verlauf, Notizen, Leseliste und Downloads zugreifen kannst. Auf der rechten Seite ist der Tab Switcher, mit dem man auf reguläre, private und synchronisierte Tabs zugreifen kann, sowie den Mülleimer, um kürzlich geschlossene Tabs wiederzufinden. In der Mitte gibt es eine Suche und Schaltflächen zum Vor- und Zurückblättern im Verlauf. Mit der Adressleiste kannst man mit jeder installierten Suchmaschine suchen oder im Handumdrehen ein Lesezeichen finden. Die Tabs-Leiste mit Tabs im Desktop-Stil hilft zudem, Tabs einfach anzuzeigen und zwischen ihnen zu wechseln.

Persönliche Startseite und integrierter Werbe- und Tracker-Blocker

Vivaldi bietet darüber hinaus auch in der mobilen Version die Möglichkeit, die Startseite persönlich zu gestalten. Das Herzstück sind die Schnellwahlen, die Miniaturgalerien von Lesezeichen anzeigen: So kann man schnell auf Lieblingsseiten zugreifen und organisieren, welche Lesezeichen auf der neuen Tabs-Seite angezeigt werden sollen. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die integrierten Notizen, mit denen man beim Surfen Ideen, Aufgaben und Inspirationen notieren kann. Praktisch dabei ist, dass beim Markieren eines Textes eine der Optionen „In Notiz kopieren“ erscheint, mit der der Text in den Notizbereich des Browsers kopiert wird.

Die Notizen werden problemlos zwischen allen installierten Vivaldi-Versionen synchronisiert, ebenso wie alle Browsing-Daten. Zu letzteren zählen Lesezeichen, Kurzwahlen, gespeicherte Passwörter, Autofill-Informationen, der getippte Verlauf und Notizen, die sicher zwischen Installationen von Vivaldi und anderen Geräten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung synchronisiert werden. Der Browser ist für Desktop-Rechner, Android und in Autos verfügbar und speichert Sync-Daten auf den eigenen Servern in Island, und nicht auf Servern von Drittanbietern.

Ein integrierter Tracker Blocker schützt zudem vor Web-Trackern, die einen im Internet verfolgen und persönlichen Daten sammeln. Während das Blockieren von Trackern ausreichenden Schutz bietet, möchten einige zusätzlich zu Trackern auch Werbung blockieren. Das Schildsymbol in Vivaldi zeigt an, ob die Blockierung von Werbung und Tracker aktiv ist. Es hilft auch dabei, die Blockierung für bestimmte Websites zu aktivieren oder zu deaktivieren. Den Grad der Blockierung für jede Website lässt sich im Vivaldi-Browser über Einstellungen → Werbe- und Tracker-Blocker verwalten. Für einen besseren Schutz der Privatsphäre kann man darüber hinaus den Browserverlauf auch mit privaten Tabs diskret halten.

Welchen Webbrowser nutzt ihr auf euren Apple-Geräten? Kommt Apples Standard-Browser Safari zum Einsatz, oder setzt ihr mobil und für den Desktop-Rechner auf andere Lösungen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.