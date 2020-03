Apple soll März-Event wegen Corona-Bedenken sausen lassen

Nachdem es weiterhin zu Produktionsproblemen beim Nachfolger des iPhone SE kommen soll, hat sich Apple anscheinend dazu entschlossen, seine bereits seit langer Zeit geplante März-Keynote ausfallen zu lasen. Das jedenfalls will Cult of Mac aus Apple-internen Kreisen erfahren haben.

Zu dem Event, das im Steve Jobs Theatre im Apple Park hätte stattfinden sollen, hat Apple bislang keine Einladungen verschickt. Üblich wäre das 10 bis 14 Tage vor der Keynote, soweit soll es nun aber wohl nicht kommen.

Dass es auch in Kalifornien eine Empfehlung gibt, keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern durchzuführen, ist am Ende aber wohl nur das kleinere Problem. Immerhin könnte man eine Produktvorstellung auch ohne oder mit nur wenigen Zuschauern durchführen und per Live-Stream in die Welt übertragen.

Produktion in China immer noch mit vielen Fragezeichen versehen

Zusätzlich kommt aber auch hinzu, dass die Produktion der neuen Produkte in China aktuell nur sehr schwierig möglich ist. Zwar gebe es mittlerweile einen angepassten Zeitplan für alle Produktionsprozesse, die die neuen Apple-Produkte betreffen, dieser sei aber alles andere als in Stein gemeißelt und könnte sich noch immer kurzfristig ändern.

Und so ist am Ende völlig offen, wann Apple den Nachfolger des iPhone SE, der eigentlich im März hätte starten sollen, vorstellen und auf den Markt bringen wird. Ebenfalls erwartet wurde ein neues iPad Pro, ein kleines MacBook Pro sowie zahlreiches Zubehör wie neue Bluetooth-Kopfhörer oder eine Qi-Ladematte.