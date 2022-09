Keynote: Apple stellt Apple Watch Series 8 und Apple Watch Ultra vor

Wie erwartet hat Apple am heutigen Abend auch die neue Generation der Apple Watch vorgestellt. Viele der Features und auch das Design wurden im Vorfeld bereits in sozialen Medien und Blogs geteilt, auch einige Leaks gab es kurz vor der heutigen Keynote.

Apple hat die Apple Watch Series 8 präsentiert, die über das identische Design der Vorgänger-Generation verfügt, aber einen etwas größeren und auch helleren Screen aufweist. Es gibt neue Watchfaces, unter anderem „Lunar“ und „Metropolitan“.

Auch einige neue Funktionen halten Einzug. So gibt es neben dem neuen S8-Chip erstmals einen Körpertemperatur-Sensor, der sich besonders an die Gesundheit von Frauen richtet. Neu ist auch ein Eisprung-Tracking mit entsprechenden Vorhersagen, um den weiblichen Zyklus und die Familienplanung besser verfolgen zu können. Auch Abweichungen im Zyklus werden erkannt – und das alles mit einem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre.

Auch weitere Features für einen Notfall wurden integriert: Die Apple Watch Series 8 kann beispielsweise einen Unfall erkennen und dann automatisch einen Notruf, inklusive des aktuellen Standorts, absetzen. Dazu wurden zwei Sensoren, der Gyro- und Geschwindigkeitssensor, weiter verbessert. Die Apple Watch Series 8 kann Unfälle von mehreren Seiten und von verschiedenen Fahrzeugen erkennen.

Der Akku der neuen Apple Watch 8 soll weiter einen ganzen Tag lang halten. Zudem gibt es einen Low Power-Modus, der eine Nutzung von bis zu 36 Stunden am Stück ermöglicht. Das Feature soll auch allen Apple Watches ab Generation 4 zur Verfügung stehen. Die Cellular-Modelle unterstützen nun International Roaming.

Die Aluminium-Modelle stehen in vier Farben, Midnight, Starlight, Silber und Product Red, zu Preisen ab 399 USD (GPS) bzw. 499 USD (GPS + Cellular) bereit, Die Edelstahl-Version kommt in Silber, Gold und Graphit. Die Apple Watch Series 8 wird ab dem 16. September 2022 erhältlich sein.

Apple Watch SE in drei Farben

Apple hat zudem die Apple Watch SE in drei neuen Farben – Midnight, Silber und Starlight – präsentiert. Auch die Apple Watch SE hat die gleichen Bewegungssensoren für eine Unfall-Erkennung wie die Series 8, und verfügt über den S8-Chip. Die Neuerscheinung ist zudem 20 Prozent schneller als der Vorgänger. Die Apple Watch SE kostet 249 USD in der GPS-Version und 299 USD in der GPS+Cellular-Variante. Auch sie wird ab dem 16. September 2022 erhältlich sein, die Vorbestellungen können ab heute erfolgen.

Apple Watch Ultra für Extremsport

Die Leaks im Internet waren zutreffend: Apple hat die Apple Watch Ultra in 49 mm-Größe vorgestellt, die neben einem 2.000 nits hellen Display über ein auffälliges Seitendesign mit Krone und Funktionsbutton verfügt. Das Gehäuse besteht aus Titan, zudem gibt es einen extra „Action“-Button in Signal-Orange.

Die Apple Watch Ultra verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden und wird standardmäßig mit Cellular-Konnektivität ausgeliefert. Für eine präzise GPS-Bestimmung gibt es neue L1+L5-GPS-Frequenzen, auch Wegpunkte lassen sich für eine schnelle Navigation einfach über den Action-Button hinzufügen. Benötigt man Hilfe, sorgt eine bis zu 80 db laute Sirene für entsprechende Audio-Signale.

Die Apple Watch Ultra wird ein eigenes Watchface erhalten, das als „Wayfinder“ bezeichnet wird. Es kann für Berg-, Meer- oder Trail-Einsätze angepasst werden und verfügt über einen Red Mode für bessere Sichtbarkeit in dunklen Verhältnissen. Mit der Ultra-Smartwatch gibt es auch ganz neue, extra dünne Armbänder, und individuelle Workouts, beispielsweise für Triathlon und Marathon. Die Neuerscheinung ist auch geeignet für Taucher und nach internationalem Standard EN13319 zertifiziert. Eine neue Ocanic+ App soll die Apple Watch Ultra in einen umfangreichen Tauch-Computer verwandeln.

Die Apple Watch Ultra wird in allen Varianten für 799 USD ab dem 23. September 2022 erhältlich sein, die Vorbestellungen starten ab heute.