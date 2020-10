Apple streicht iPad Air 4 aus „Back to School“-Aktion & entfernt Apple TV Remote-App

Noch bis zum 29. Oktober läuft die Back to School-Aktion. Wer ein Mac oder iPad kauft, bekommt die AirPods kostenlos dazu. Mit der baldigen Verfügbarkeit des iPad Air 4 könnte man sich die Aktion noch einmal in Erinnerungen rufen, doch das bringt nicht viel. Apple hat das neue iPad Air von der Aktion ausgenommen.

In den entsprechenden Angebotsbedingungen wird fortan nur noch das iPad Pro als qualifiziertes Gerät gelistet. Wer also damit geliebäugelt hat das iPad Air der vierten Generation mit kostenlosen AirPods zu kaufen, wird enttäuscht sein. Ohnehin ist die Aktion nicht mehr so attraktiv wie sie es früher mal war. Ein Preisvergleich lohnt sich oft, beim neuen iPad Air 4 wird man aber ein wenig warten müssen, bis die Preise auf dem freien Markt etwas fallen.

Apple TV Remote-App nicht mehr im Store

Mit der TV Remote-App kann man sein iPhone oder iPad als Fernbedienung für das Apple TV nutzen. Das ist zwischendurch ganz praktisch, zum Beispiel für die Eingabe von Login-Daten und Passwörtern. Die entsprechende TV Remote-App hat Apple nun aber aus dem App Store entfernt. Verzichten müssen wir auf die Funktionalität aber nicht.

Schon mit iOS 12 hat Apple die Fernbedienung nativ ins System integriert. Über das Kontrollzentrum kann man das iPhone oder iPad als Fernbedienung für das Apple TV nutzen. Sollte diese Option nicht aktiv sein, müsst ihr diese in den Einstellungen → Kontrollzentrum aktivieren. Eine entsprechende Anleitung findet ihr auf dieser Hilfe-Seite.