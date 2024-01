Apple Vision Pro: Erste Erfahrungsberichte sind da

In den USA hat Apple ausgewählte Medienvertreter und Vertreterinnen schon mehrfach eingeladen, um Apple Vision Pro auszuprobieren. Bisher durften die Tester und Testerinnen nicht viel über ihre Erfahrungen sagen, nach der letzten Demo sind jetzt aber zahlreiche Erfahrungsberichte abrufbar. Wir fassen die Meinungen für euch zusammen.

Cherlynn Low von Engadget durfte die Datenbrille 20 Minuten lang ausprobieren und klagte über Schmerzen, da sie nur das einfache Kopfband nutzte. Mit dem zusätzlichem Kopfband hat sich das Gewicht dann besser verteilt. Die Testerinnen von Engadget bevorzugten die Dual-Loop-Variante, da sie bequemer ist und viele Passformen erhältlich sind.

Victoria Song von The Verge ging nicht näher auf das Gewicht ein, sagte aber, dass man spürt, wie Vision Pro auf dem Kopf sitzt und „die Frisur ruiniert“. Teil der Vorführung war ein immersives Video, das laut Low eine beeindruckende Textur zeigte. „Man fühlte sich in die Szene eingetaucht, aber auch ausgeschlossen“, weil sie lebensecht ist, aber niemand in den immersiven Videos sieht dich oder interagiert mit dir“.

Streaming wie ein Videospiel

Disney+ für Vision Pro wurde als „wie ein Videospiel“ beschrieben, weil man einen Disney-ähnlichen Hintergrund für die Wiedergabe von Inhalten auswählen kann. Dana Wollman von Engadget beschrieb es als ein „Disney-Themen-Drive-In“.

Als großes Marvel-Fangirl war ich ganz aus dem Häuschen, als die Umgebung des Avengers Tower auftauchte. Ich sah mich um und entdeckte alle möglichen Ostereier, darunter auch einen Imbisscontainer vom Shawarma Grill auf dem Tisch neben mir. Es kommt mir ein bisschen albern vor, über den Realismus der Bilder zu schwärmen, aber ich habe keine Pixel gesehen. Stattdessen blickte ich auf eine kleine handgeschriebene Notiz, die Tony Stark offensichtlich hinterlassen hatte, und hatte das Gefühl, sie fast in die Hand nehmen zu können. Als wir in die Tattooine-Umgebung wechselten, befand ich mich im Cockpit von Luke Skywalkers Landspeeder, und als ich die Hand ausstreckte, um nach den Steuerelementen zu greifen, konnte ich meine eigenen Hände vor mir sehen.

Victoria beschrieb die Erfahrung beim Betrachten von räumlichen Videos, die mit dem iPhone aufgenommen wurden, und sie spürte „ein vertrautes VR-Bewegungsgefühl“.

Die schwebende Tastatur hat nicht allen gefallen, da sie zum Teil nicht zuverlässig funktionierte. „Man schaut auf einen Buchstaben und kneift die Finger zusammen, um ihn auszuwählen“, schreibt Song.

Apple Vision Pro startet am 2. Februar

Der Start von Apple Vision Pro rückt immer näher und Apple überlässt nichts dem Zufall. Weitere Reviews und Videos werden wir wohl in der kommenden Woche kurz vor dem Verkaufsstart sehen.