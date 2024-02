Apple Vision Pro Verkaufsstart: Fotos aus New York und neue Hilfe-Videos

Gestern ist Apple Vision Pro in den USA erfolgreich gestartet. Einige Modelle werden wir auch in Deutschland sehen, allerdings müssen sich Nutzer und Nutzerinnen außerhalb der USA auf ein paar Einschränkungen gefasst machen. Apple Vision Pro funktioniert nur auf Englisch, es gibt nur eine englische Tastatur, englische Diktate und mehr. Zudem wird eine US-Apple-ID voraussetzt, um Apple Music oder Apple TV+ nutzen zu können. Einkäufe lassen sich nur im US App Store tätigen. Die Linsen von Zeiss gibt es nur mit US-Rezept vom Augenarzt. Das sind zwar alles Hürden, die man aber umgehen kann. Der englischen Sprache sollte man jedoch mächtig sein.

Apple hat eine Pressemitteilung mit Fotos zum Verkaufsstart veröffentlicht:

Fotos: Apple.

