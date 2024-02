BEAST Bio Exo Arena Suit Team: Neues Online-Actionspiel landet bei Apple Arcade

Es hat mittlerweile Tradition: An jedem Freitag der Woche stellt Apple über den hauseigenen Spieledienst Apple Arcade neue Spiele und Updates für bestehende Titel der Sammlung vor. Auch dieser Freitag ist keine Ausnahme – mit BEAST Bio Exo Arena Suit Team (App Store-Link) gibt es ein brandneues und exklusives Online-Action-Game.

BEAST Bio Exo Arena Suit Team lässt sich ab sofort aus dem deutschen App Store auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV herunterladen und benötigt ungefähr 745 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Für die Installation wird zudem iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder macOS 11.0 benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

BEATS Bio Exo Arena Suit Team wird von Apple als „3v3 Online-Actionspiel mit unterschiedlichen Held:innen und dynamischem Gameplay“ bezeichnet. In der Neuerscheinung begeben sich die Gamer auf ein kosmisches Abenteuer in einem fesselnden SciFi-Universum, das mit lebhafter, stilisierter Grafik und unglaublichen Animationen zum Leben erweckt wird.

Alleine oder im Team spielbar

Das Spiel bietet tierische Helden und Heldinnen, die mächtige mechanisierte Rüstungen, bekannt als BEASTs, steuern. Mit einer zugänglichen Spielmechanik können die Gamer ihre inneren Champions entfesseln, indem sie nahtlos zwischen agilen PET- und mächtigen BEAST-Formen wechseln, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen verfügen.

BEAST Bio Exo Arena Suit Team setzt dabei auf eine charismatische Riege von Charakteren, darunter Clyde, die schlaue Katze, Nyx, die scharf schießende Eule, Rusty, das wilde Warzenschwein, und GG Nova, das exzentrische Einhorn. Man kann entweder allein oder im Team mit dem Freundeskreis spielen und sich auf spannende Modi wie Payload, Crystal Rush und Free for All einlassen, die jeweils einzigartige Wendungen und Tiefe in den Kämpfen versprechen.

Wer möchte, kann BEAST Bio Exo Arena Suit Team übrigens auch mit einem kompatiblen Gaming-Controller, darunter der Sony DualShock der PS4, der DualSense der PS5, der 8BitDo Ultimate, der Xbox Series X-Controller oder der Nimbus von SteelSeries, spielen. Apple Arcade lässt sich zum Preis von 6,99 Euro/Monat abonnieren, ist jederzeit kündbar und bietet Zugriff auf über 200 Games ohne Werbung, weitere Abos oder In-App-Käufe.