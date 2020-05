Apple Watch: Kann ein Schutzglas den nächsten Sturz abfangen?

Erinnert ihr euch noch an die Geschichte der kaputten Apple Watch meiner Frau? Nach einer durchzechten Nacht ist die Series 1 damals auf dem Badezimmer-Boden gelandet, natürlich mit der Marmeladen-Seite nach unten: Display gesplittert. Dank einer kleinen Kooperation mit einem Reparatur-Dienstleister gab es eine neue Front und die Uhr konnte wieder genutzt werden.

Rund zwei Jahre später: Die Apple Watch liegt auf einer Kommode oberhalb der Treppe. Wild gewordene Katzen jagen durch die Gegend, rasen über die Kommode und es kommt wie es kommen musste: Die Apple Watch fliegt durchs Treppenhaus und landet natürlich wieder auf dem Display. Quasi am gleichen Tag meldet sich mein Vater: Seine Apple Watch Series 4 ist ebenfalls kopfüber auf die Fliesen gelandet.

Grund genug, einen Blick auf die Reparatur-Preise zu werfen. Bei der Series 1 werden bei Apple mal eben schlanke 220,90 Euro fällig – da kann man sich auch gleich eine neue Apple Watch Series 3 kaufen, die kostet nur unwesentlich mehr (ab 229 Euro). Oder eben bei den Kollegen von iFix-Point vorbeischauen, hier werden für die Display-Reparatur der Series 1 maximal 129 Euro fällig. Immer noch viel Geld, aber okay.

Anders sieht es bei der Series 4 aus. Hier werden für ein einfaches Modell ohne Cellular-Option mal eben 340,90 Euro fällig, wenn man sich direkt an Apple wendet. Und beim freien Reparatur-Anbieter liegt man auch bei rund 300 Euro. Besonders krass: Ein Do-it-yourself-Kit bei eBay kostet über 200 Euro.

Das Problem: Aufgrund der kompakten Bauweise der Apple Watch sind Frontglas und LED-Display eine Einheit und müssen gemeinsam getauscht werden. Das macht die Sache unglaublich teuer.

Schutzglas oder doch lieber Apple Care+?

Auf der neuen Apple Watch Series 3 meiner Frau wurde nun erstmal ein InvisibleShield von Zagg angebracht. Eher durchschnittlich bewertet, begeistert mich das Teilchen nicht auf ganzer Linie: Statt der abgerundeten Ränder hat man nun eine deutlich spürbare Kante. Aber eben auch einen hoffentlich ausreichenden Schutz für den nächsten Sturz.

Wäre vielleicht doch Apple Care+ die bessere Wahl gewesen? Apples erweiterte Garantie kostet 65 Euro für die Series 3 und 99 Euro für die Series 4 und 5. Zunächst einmal erweitert man damit die Garantie auf zwei Jahre, zudem werden in diesen zwei Jahren zwei selbstverschuldete Schäden für eine Selbstbeteiligung von 65 Euro abgedeckt. In diesen Fällen wird die Uhr nicht repariert, sondern per Express-Ersatz-Service ausgetauscht.

Ihr könnt gerne eure Gedankengänge zum Thema in den Kommentaren schildern. Braucht es für die Apple Watch einen Schutz oder eine zusätzliche Absicherung? Oder ist die Chance, dass doch etwas passiert, am Ende einfach nicht hoch genug? Ich bin auf eure Meinungen gespannt!