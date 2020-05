Einkaufsliste Pon erlaubt jetzt “Mit Apple anmelden”

Am Wochenende hat Fabian über Clear berichtet, das er sehr gerne als simple Einkaufsliste nutzt. Ich finde Clear sehr simpel und hübsch, als Einkaufsliste nutze ich die App aber nicht – hier fehlen mir spezifische Funktionen, zum Beispiel eine Autovervollständigung bei der Eingabe. Das macht die kostenlose Einkaufsliste Pon (App Store-Link) besser, die ab sofort in Version 1.8 zum Download bereit liegt.

Während sich Pon kostenlos und ohne Account nutzen lässt, gibt es dennoch eine Option zur Anmeldung. Dann werden die Daten synchronisiert und auf verbundenen Geräten verfügbar gemacht, ebenso ist das Teilen der Listen möglich. Die Regierung war bisher per E-Mail und Passwort sowie via Facebook möglich, ab sofort kommt “Mit Apple anmelden” dazu.

Mit wenigen Klicks habt ihr euch registriert und könnt so die erweiterten Funktionen nutzen. “Mit Apple anmelden” wurde von Grund auf so entwickelt, um eure Privatsphäre zu schützen und die Kontrolle über die persönlichen Daten zu behalten. Mit “E-Mail-Adresse verbergen“, dem privaten E-Mail-Relay-Dienst von Apple, könnt ihr eine eindeutige, zufällige E-Mail-Adresse erstellen. Mithilfe dieser Adresse werden E-Mails an eure private E-Mail-Adresse weitergeleitet. Auf diese Weise könnt ihr nützliche Nachrichten von der App erhalten, ohne die private E-Mail-Adresse weiterzugeben.

Pon ist für iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar, kann kostenlos genutzt werden und bietet optional per In-App-Kauf eine Spenden-Funktion.