Apple Watch Series 8 könnte in drei Größen verfügbar gemacht werden

Die Apple Watch Series 7 ist noch gar nicht auf dem Markt, da gibt es schon neue Gerüchte zur Apple Watch Series 8, die im Herbst 2022 erscheinen wird. Ross Young, der in der Vergangenheit zwar nur wenige, aber dafür immer zutreffende Gerüchte gestreut hat, schreibt: „Wundert euch nicht, wenn es nächstes Jahr drei verschiedene Größen gibt“.

Genaue Details teilt er nicht, stattdessen fragt Ross seine Twitter-Follower, ob sie ein „größeres Display“ bevorzugen würden. Möglicherweise könnte Apple also ein noch größeres Display planen. Das Display der Apple Watch 7 ist ja minimal größer geworden, Apple bietet hier 41mm und 45mm an. Mir persönlich ist das aktuell größte Modell ausreichend, natürlich gibt es aber auch Handgelenke, an denen eine noch größere Watch gut aussieht.

Dass die Apple Watch in drei verschiedenen Größen verfügbar gemacht werden soll, hören wir zum ersten Mal. Fraglich ist, ob Apple das kantige Design, das ja eigentlich schon für dieses Jahr geplant sein sollte, mit der Watch Series 8 umsetzt. Die Apple Watch Series 8 könnte in einer Option mit einem „robusten Gehäuse“ erhältlich sein, das sich an Sportler, Wanderer und andere richtet, die die Uhr unter extremeren Bedingungen tragen, und sie könnte über einen Temperatursensor verfügen. Andere Gesundheitssensoren, die schon seit einiger Zeit in Arbeit sind, sind ebenfalls denkbar, wie zum Beispiel die Blutzuckermessung für Diabetiker.

(Foto: Prosser, RendersbyIan)