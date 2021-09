Hat Apple das kantige Design der Apple Watch kurzfristig über Bord geworfen?

Während der Präsentation der neuen Apple Watch Series 7 haben viele von euch sicherlich mit offenem Mund vor dem Display gesessen. Apple hat uns eine neue Uhr mit noch runderen Kanten vorgestellt, obwohl schon Monate vorher eine Apple Watch Series 7 mit eckigem Design im Gespräch war.

Hat Apple also alle Leaker an der Nase herumgeführt? Oder kann es sein, dass Apple das neue Design der Apple Watch 7 kurzfristig über Bord geworfen hat, da einige Probleme nicht behoben werden konnten? Schaut man sich die Berichterstattung und die weiteren Details an, kann man davon ausgehen, dass die Leaker recht hatten und Apple in einer Nacht-und-Nebelaktion schnell eine „neue“ Apple Watch Series 7 zusammengebastelt hat.

Der Reihe nach: Schon im Mai haben Jon Prosser und Ian Zelbo das neue Design der Apple Watch 7 präsentiert. Und wie Prosser in seinem neusten Video bestätigt, hat seine Quelle echte Fotos der kommenden Uhr geteilt – nicht nur ein paar Infos. Und auch der wohl bekannteste und verlässlichste Apple-Leaker Mark Gurman hat das neue Design bestätigt, zudem hat auch Ming-Chi Kuo auf das kantige Design verwiesen. Gleichzeitig sollte die Watch 7 einen großen Sprung im Bereich der Akkulaufzeit machen.

Wie wir seit Dienstag wissen: Alle Leaks sind nicht eingetreten. Diese sollen dabei nicht falsch gewesen sein, denn Apple soll vor Problemen gestanden haben, die nicht mehr pünktlich gelöst werden konnten. Nikkei Asia hatte berichtet, dass drei Quellen gleichzeitig von Problemen in der Produktion gesprochen haben. Und schuld war das neue Design. Schaut man sich aber jetzt die Series 7 an, die nur ein minimal anderes Design bekommen hat, fragt man sich, wieso es hier zu Problemen gekommen ist. Das Design verfolgt man seit der ersten Apple Watch.

Nur wenige Wochen später gab es die Entwarnung: Alle Probleme behoben. Doch die echten Probleme hat man nicht beheben können, dafür hat man einfach das neue und kantige Design über Bord geworfen und da alle eine neue Watch erwarten, musste der komplette Plan umgeworfen werden.

Die Watch 7 lässt große Neuerungen vermissen: Es kommt der Chip aus der Watch 6 zum Einsatz, es gibt die exakt gleichen Sensoren, der U1-Chip ist gleich und mehr. Eigentlich wurde ein neuer S7 Chip erwartet, der U1-Chip sollte verbessert werden und auch die Batterie sollte aufgrund des neuen Design größer werden. Alles nicht eingetreten, da man jetzt nur noch die alten Komponenten in das leicht geänderte Design packt. Zudem hat man nicht einmal die internen Modellnummern aktualisiert – das ist bisher auch noch nie passiert.

Und es ist stark ungewöhnlich, dass Apple uns kein Startdatum für die Watch 7 mit auf den Weg gibt. Weiterhin heißt es nur „in diesem Herbst“. Normalerweise liefert Apple seine Geräte rund zwei Wochen nach der Präsentation aus. Und da Apple die Pläne zu kurzfristig geändert hat, weiß selbst Apple noch nicht, wann die Massenproduktion anläuft und die Uhr ausgeliefert werden kann. Zudem lässt man alle technischen Details auf den Vorschauseiten vermissen. Auch das ist absolut ungewöhnlich.

Die Neuerungen der Apple Watch 7? Joar. Neue Farben, neue Displaygrößen, rundere Kanten und ein schnelles Ladesystem. Der Gamechanger, das neue kantige Design, hätte der Watch sicherlich einen Schub gegeben. So muss ich an dieser Stelle sagen: Die Apple Watch 7 reizt mich überhaupt gar nicht.

Abschließend sind wir auf eure Meinung gespannt: Was denkt ihr? Hat Apple allen Leakern falsche Infos zukommen lassen? Oder musste man kurz vor der Keynote alles umwerfen? Klickt euch gerne in die beiden folgenden Videos, in denen Prosser und Max Tech die Umstände im Detail erklären.