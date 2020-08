AppleCare+: Apple-Versicherung kann demnächst auch ein Jahr nach Kauf erworben werden

Habt ihr die Zusatzversicherung AppleCare+ für einige oder mehrere Geräte abgeschlossen? Falls an den Geräten mal was dran sein sollte, kann man mit aktiver Versicherung bis zu zwei Reparaturen in Auftrag geben und zahlt nur eine kleine Servicegebühr. Doch bisher musste man sich für AppleCare+ entweder direkt beim Kauf oder spätestens 60 Tage danach entscheiden. Auf dem Gerät werden die verbleibenden Tage sogar heruntergezählt.

Doch dieses Zeitfenster wird laut Bloomberg in Kürze erweitert. Während Apple in der Vergangenheit schon mehrfach mit den Zeiten gespielt hat, soll es sich diesmal um eine endgültige Entscheidung handeln. Beginnend in den USA und Kanada, können Nutzer Apple Care+ innerhalb der ersten 12 Monate nach Kauf erwerben.

Es ist davon auszugehen, dass die Änderungen demnächst auch für weitere Länder greift. Wann das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Wenn sich hier etwas ändert, sagen wir Bescheid.