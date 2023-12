Aqara FP2 Anwesenheitssensor bekommt neue Funktionen

Schon vor ein paar Monaten hat der Smart Home-Hersteller Aqara eine neue Schlafüberwachungs-Funktion für den Aqara FP2 Anwesenheitssensor angekündigt. Ab sofort wird das neue Feature weltweit mit der neuen Firmware V1.2.3_0002.0059 ausgerollt. Gleichzeitig kündigt Aqara neue Funktionen für den Sensor (Amazon-Link) an.

In den kommenden Monaten soll der FP2 Sensor dann eine Personenerkennung mithilfe von Künstlicher Intelligenz ermöglichen. Dafür wird die Zonenerkennung optimiert und die KI kann zwischen menschlichen und anderen Ereignissen unterscheiden und so erkennen, ob sich gerade eine Person oder doch ein Haustier, ein Saugroboter oder ähnliches bewegt. Die Aktivierung dieser Funktion muss in der Aqara Home-App erfolgen, wenn diese verfügbar ist.

Ebenso wird der Sensor die Personenanzahl in Echtzeit ermitteln können. Für die Zukunft sind weitere Datentypen in Planung, auch hier muss die Funktion in der Aqara App aktiviert werden, wenn der Rollout gestartet ist.

Der Sensor selbst arbeitet mit der sogenannten Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave), die dafür sorgt, dass der FP2 die Anwesenheit von bis zu fünf Personen im Raum zuverlässig erfassen kann. In der Aqara-App werden diese Personen dann auch nahezu positionsgenau angezeigt. Auch deren Bewegungen kann der Sensor erkennen. Der Aqara FP2-Anwesenheitssensor ist derzeit zum Preis von 66,39 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Lieferoption am nächsten Werktag erhältlich.