Aqara FP2 Anwesenheitssensor: Update integriert Schlafüberwachungs-Funktion

Der bekannte Smart Home-Hersteller Aqara hat zu Beginn dieses Jahres im Rahmen der CES 2023-Messe einige neue Produkte präsentiert, mit dem das bestehende Portfolio erweitert werden soll. Neben der Aqara Video-Türklingel G4 und dem Aqara Smart Lock U100 gibt es auch den Aqara Presence Sensor FP2, der seit April dieses Jahres im Handel erhältlich ist.

Wer bereits im Besitz des Aqara FP2 ist, darf sich nun über ein Firmware-Update für den Anwesenheitssensor freuen. Neben den üblichen Fehlerbehebungen und kleineren Optimierungen hält auch eine ganz neue Funktion zur Schlafüberwachung Einzug, wie HomeKit News berichtet.

Während der FP2-Anwesenheitssensor schon immer in der Lage war, Anwesenheit oder Stürze zu erkennen – je nachdem, wie man ihn montiert, an der Wand oder an der Decke – bietet das Unternehmen mit dem neuesten Update nun auch eine Option für die Schlafüberwachung. Auf der Update-Seite heißt es dazu:

„Fügt eine neue Schlafüberwachungs-Funktion hinzu, die eine berührungslose 24-Stunden-Überwachung des Schlafzustands und der Vitalfunktionen einzelner Personen ermöglicht, einschließlich Berichten über die Schlafphase, Echtzeit-Überwachung der Herz- und Atemfrequenz und Automatisierung von Schlafszenarien.“

Aktuell sieht es so aus, dass die Nutzung der neuen Funktion im Moment noch kostenlos ist („Limited Free“), aber zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich eine kostenpflichtige Option sein wird. Das Update selbst lässt sich über die Aqara-App (App Store-Link) herunterladen und auf dem Gerät installieren.

Der Sensor selbst arbeitet mit der sogenannten Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave), die dafür sorgt, dass der FP2 die Anwesenheit von bis zu fünf Personen im Raum zuverlässig erfassen kann. In der Aqara-App werden diese Personen dann auch nahezu positionsgenau angezeigt. Auch deren Bewegungen kann der Sensor erkennen. Der Aqara FP2-Anwesenheitssensor ist derzeit zum Preis von 82,99 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Lieferoption am nächsten Werktag erhältlich.