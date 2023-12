appgefahren Adventskalender: 12. Türchen mit Twinkly

Viele von uns waren schon fleißig. So jedenfalls mein Eindruck, wenn ich durch die mittlerweile nicht mehr ganz so dunklen Straßen gehe. Wenn ihr es in eurem Wohnzimmerfester oder im Garten so richtig bunt und blinkend haben wollt, dann solltet ihr euch unser 12. Türchen genauer anschauen. Und wenn ihr es stilvoll und mit Charme machen wollt, dann natürlich ebenso.

Mit Twinkly, dem Vorreiter für smarte Weihnachtsbeleuchtung, habt ihr bekanntlich alle Möglichkeiten. Mittlerweile bietet der italienische Hersteller etliche verschiedene Lichterketten an – und gleich drei davon gibt es in einem XXL-Paket in unserem Adventskalender.

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Twinkly Springs. Mit der 32 Meter langen Lichterkette und den 400 LEDs können selbst größere Weihnachtsbäume geschmückt werden, ganz egal ob im Garten oder im Wohnzimmer. Dazu gestellt sich Twinkly Icicle, ebenfalls in der Special Edition mit RGB+W Leds. Der Lichtervorhang verfügt über insgesamt 190 LEDs, die natürlich gezielt angesteuert werden können.

Abgerundet wird das Paket von den neuen Twinkly Candies. Wir packen noch eine sechs Meter lange Lichterkette mit 100 bunten Sternen dazu. Die Besonderheit: Bei der Neuerscheinung erfolgt die Stromversorgung per USB-C, was diese Lichterkette besonders flexibel einsetzbar macht. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer auf der Hersteller-Webseite.

Die Lösung des 11. Türchens: Gelb – das wussten 75 Prozent von euch. Über eine Tigerbox Touch Plus mit Streaming-Ticket darf sich Christian B. freuen.

