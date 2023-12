JustWatch präsentiert Streaming Charts 2023

Welche Filme und Serien waren in den letzten 12 Monaten besonders interessant? JustWatch hat basierend auf mehr als 40 Millionen monatlichen Nutzern und Nutzerinnen ein Ranking für 2023 erstellt. Die Chart-Übersicht ist Service-übergreifend, mit dabei sind Inhalte von Netflix, Amazon Prime Video, WOW, Disney+, Paramount+, Telekom, Apple TV+ und mehr.

Die besten Filme 2023

Der beliebteste Film 2023 ist Avatar 2: The Way of Water. Bei Disney+ ist der Film inklusive, auf anderen Plattformen lässt er sich ausleihen oder kaufen. Dahinter reicht sich Der Super Mario Bros. Film ein, der bei WOW inklusive ist. Den dritten Platz sicher sich Guardians of the Galaxy Vol. 3, der bei Disney+ gestreamt werden kann. Spannend: In den Top 10 konnte WOW drei Titel platzieren, Prime Video nur zwei und Netflix ist nur mit einem Titel vertreten.

Top 10 Filme 2023

Avatar 2: The Way of Water Der Super Mario Bros. Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 Creed III: Rocky’s Legacy Elemental M3gan Spider-Man: Across the Spider-Verse Arielle, die Meerjungfrau Dune Top Gun Maverick

Die beliebtesten Serien

Während Netflix bei den Filme-Charts nicht viele Inhalte liefern konnte, sieht es bei den Serien-Charts ganz anders aus. Vier der fünf besten Serien stammen aus dem Hause Netflix. Den ersten Platz sichert sich die Serie Wednesday, eine Horror-Comedy-Serie. Danach folgt die Netflix-Serie The Rookie. Auf Platz drei ist mit South Park eine Serie außerhalb des Netflix-Katalogs dabei. Danach geht es mit The Witcher und One Piece weiter. Spannend hier: Die Serie Game of Thrones sichert sich den siebten Platz, obwohl es dieses Jahr keine neuen Inhalte gab – die Serie ist beendet.

Top 10 Serien 2023

Wednesday The Rookie South Park The Witcher One Piece The Last of Us Game of Thrones The Mandalorian Der Sommer, als ich schön wurde Yellowstone

Eventuell ist ja der ein oder andere Filme oder eine Serie mit dabei, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Nutzt die Charts auch als Inspiration, falls ihr neues Streaming-Futter sucht. Bei JustWatch könnt ihr generell die täglichen, wöchentlichen und auch monatlichen Streaming-Charts einsehen. Besucht einfach die Streaming-Charts-Webseite und nutzt die entsprechenden Filter. Gleichzeitig bietet JustWatch im Streaming-Guide wertvolle Informationen zu Filmen und Serien und gibt an, bei welchen Anbietern die Inhalte gestreamt, geliehen oder gekauft werden können. Ihr könnt euch auch die kostenlose JustWatch-App für iOS laden.

In der Übersicht: Die besten Filme & Serien 2023